A svéd kormány óriási pénzek kifeizetésével venné rá a migránsokat arra, hogy elhagyják az országot

A Svéd Demokraták szuverenista jobboldali párt volt az egyetlen, amely kivándorlást is szorgalmazott. Bár a jobboldali kormánykoalícióba nem vették be a jobboldalon egyébként legtöbb szavazatot kapó SD-t, de a kisebbségi kormányt a Tidö-megállapodásnak nevezett szerződés alapján kívülről támogatják. Ennek fejében jelentős befolyással rendelkeznek a kormányzati döntésekben, ennek köszönhetően kerülhetett most napirendre a kivándorlás támogatásának drasztikus növelése.

