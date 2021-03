A svájciak többsége megszavazta az arcot eltakaró ruhadarab viselésének tilalmát

Nehéz lesz, de senkit sem hagyunk az út szélén - jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormányfő ismertette a kormány intézkedéseit, amelyekkel a március 8-án életbe lépő kéthetes korlátozások miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalkozókon és munkavállalókon segít. A kéthetes zárással megszakítható a fertőzési lánc, a koronavírus elleni védőoltások beadásának folytatásával pedig a betegségre fogékonyak számát tudjuk csökkenteni - mondta az országos tiszti főorvos a Kossuth Rádióban. Müller Cecília hozzátette: a két intézkedés azt fogja eredményezni, hogy csökken, de legalább megtorpan a fertőzöttek száma. Akik részt vesznek a konzultációban, azok döntik el az újraindításról szóló kérdéseket, de a döntések mindenkire vonatkozni fognak - jelentette ki a kormányfő vakcinainfó extra 4. részében. Orbán Viktor közösségi oldalán válaszolt az újraindításról szóló konzultációval kapcsolatban felmerülő kérdésekre. A miniszterelnök hangsúlyozta, szükséges a konzultáció folytatása, mert számos kérdést közösen kell eldönteni. 6201 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 466 017-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 873 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 981 401 fő a beoltottak száma, közülük 307 573 fő már a második oltását is megkapta. Jövő szerdáig további 400 ezer embert tudnak beoltani koronavírus ellen Magyarországon, ami Európában az első helyet biztosítja az országnak - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország májusig 3,5 millió emberrel többet tud beoltani, mint azok az országok, amelyek csak az Európai Unió által szállított vakcinákra építik a védekezésüket. A járványügyi védekezés legnehezebb hetei jönnek, fegyelmezettnek kell maradni - erről írt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Facebook-bejegyzésében. Gulyás Gergely azt mondta, minden szülőt arra kérnek, hogyha van arra lehetőségük, akkor otthon oldják meg a gyermekfelügyeletet, de ha munkájuk ezt nem teszi lehetővé, akkor az óvodákban és az iskolában biztosítva lesz a gyermekek elhelyezése. A korábbinál több lehetőségeket tartogat a Fidesznek az, hogy kilépett az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójából - mondta a Bayer Showban a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint Európa elindult egy rossz irányba, amelyben a jobboldal saját magát a balliberális oldalhoz viszonyítva határozza meg, velük keresnek koalíciót. A nemzeti jogrendszer és a jogi kultúra alapos ismerete nélkül lehetetlen jogállamisági vitákat folytatni - írta Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán. Álszent, hogy a Jobbik elnöke a nép egyszerű gyermekét próbálja eljátszani, miközben ő maga 6 millió forintba kerül az adófizetőknek - jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc szerint a baloldal a kormány ellen harcol és nem a vírus ellen, és ebből a Jobbik is kiveszi a részét. Bemutatta a következő hétéves, városfejlesztési terveit Karácsony Gergely. A főpolgármester a legfőbb célok között említette az új lakások építését és több fővárosi terület megújítását. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közösségi oldalán úgy reagált: a főpolgármester a fejlesztések bejelentésével elismerte, hogy a főváros költségvetése nincs bajban, Budapest biztos lábakon áll. Újabb botrányos kispesti hangfelvételt hozott nyilvánosság a Magyar Nemzet. Ezen Lackner Csaba volt MSZP-s önkormányzati képviselő a polgármester fotósáról és egy prostituáltakkal kapcsolatos ügyről is beszél. A bíróságokon hétfőtől nem tartanak személyes jelenlétet igénylő nyilvános üléseket és szünetel a kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás - az erről szóló kormányrendelet szombaton jelent meg a Magyar Közlönyben. Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítésért és Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára a meghívott vendégek közül elsőként találkozott Ferenc pápával a katolikus egyházfő moszuli látogatásán. Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet pusztítását elszenvedő keresztényekkel és muszlimokkal találkozott Ferenc pápa, iraki látogatásának 3. napján, áldását adta fogadkozásukra, miszerint újjáépítik otthonukat a romokból. A világon 116,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 65,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szigorúbb szabályozásokat vezetnek be Ausztriában azokon a településeken, körzetekben, ahol 100 ezer lakosra vetítve meghaladja a 400-at az új koronavírus okozta megbetegedések száma hét nap átlagában. Szigorításokat vezetnek be Romániában az ismét felerősödő koronavírus-járvány miatt: Bukarestben bezárnak a vendéglátó- és rendezvénytermek, Temesvárt és a bánsági nagyvárossal összenőtt négy szomszédos községet pedig vesztegzár alá helyezik két hétre. Ukrajnában mára több mint hétezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, és nagyon sokan, csaknem négyezren kerültek egy nap alatt kórházba, a halálos áldozatok száma pedig a járvány kezdete óta mostanra meghaladta a 27 ezret. A koronavírus-járvány miatt június közepére halasztják a jövő hónapban esedékes helyhatósági választásokat Finnországban - jelentette be Anna-Maja Henriksson, igazságügyi miniszter. Először jelentettek koronavírusos fertőzötteket a Franciaországhoz tartozó Új-Kaledóniából: az eddig feltárt kilenc eset miatt kéthetes teljes lezárást rendeltek el a Csendes-óceáni francia területen. Izraelben megkezdődött a nyitás utolsó, harmadik szakasza, amelyben újraindult a vendéglátó- és szórakoztatóipar, valamint az oktatási rendszer a járványügyi előírások betartásának kötelezettségével. Ismét ezrek tüntettek Paraguay fővárosában a vezetés koronavírus-járvány kezelése miatti tiltakozásul, az emberek a kormány lemondását, valamint új választások kiírását követelték. Megöltek két idős embert Kislángon, a rendőrök a bejelentést követő egy órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője. A katasztrófavédelemnél az ügyfélfogadás továbbra is elsősorban online vagy telefonos módon lehetséges - tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Liu Shaolin Sándor arany-, Liu Shaoang ezüstérmet nyert vasárnap 1000 méteren a rövidpályás-gyorskorcsolyázók világbajnokságán, a hollandiai Dordrechtben. A 16-szoros magyar súlyemelőbajnok Nagy Péter teljesített a legjobban a szombati szombathelyi Savaria Kupán, amely a X. Tóth Géza-emlékverseny is volt egyben. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián bronzérmet nyert a cselgáncsozók taskenti Grand Slam-viadalán. Serie A: AS Roma-Genoa 1:0 Serie A: Hellas Verona-AC Milan 0:2 Premier League: FC Liverpool-Fulham 0:1