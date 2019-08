A svájci határszakasz ellenőrzését tervezi a német belügyminiszter

Továbbra is a Földközi-tengeren vesztegel a Sea Eye német civilszervezet migránsokkal teli hajója.

Az olasz szabályok értelmében az NGO-hajó nem léphet Itália felségvizeire. A Sea Eye 2 nappal ezelőtt mentett ki Líbia közelében 40 migránst. Azonban a nemzetközi jogot semmibe véve, nem szállították vissza őket az észak afrikai országba, hanem Olaszország felé vették az irányt.

Berlin közölte: csak akkor hajlandó átvenni menedékkérőket Rómától, ha engedélyezi a Sea Eye kikötését. Matteo Salvini belügyminiszter szerint a németek zsarolni akarják Itáliát.

Az olasz fővárosba látogató Ursula von der Leyen szerint újra kell gondolni az európai migrációs rendszert. Az Európai Bizottság megválasztott elnöke a magyar miniszterelnök után Giuseppe Conte kormányfővel találkozott.

Az uniós testület vezetője azt mondta: fel szeretné számolni a tagállamok közötti ellentéteket az Európai Unióban.

Közben a szigorításokat jelentett be a német belügyminiszter a frankfurti pályaudvaron történt gyilkosság miatt, ami sokkolta Németországot.Többek között azt tervezik, hogy ellenőrzést vezetnek be a svájci határszakaszon. Horst Seehofer hozzátette: intelligens határvédelmi megoldásokra van szükség. A tárcavezető elmondta azt is, 2018-ban 43 ezer illegális határátlépést regisztráltak.

