A spanyol parlament újraválasztotta miniszterelnökké Pedro Sánchezt

A jelöltet a 350 fős törvényhozásban 179 képviselő támogatta, 171-en ellene szavaztak. Megválasztásához abszolút többségre, legalább 176 voksra volt szüksége.

Pedro Sáncheznek beiktatásához esküt kell tennie az alkotmányra VI. Fülöp király jelenlétében, majd várhatóan megnevezi kormányának tagjait.

A PSOE október végén koalíciós megállapodást kötött a több baloldali pártot tömörítő Sumar formációval.

A tüntetők Sánchezt hazaárulóként és diktátorként emlegetik

A tömeg minden nap követeli nemcsak az ő, hanem Carles Puigdemont bebörtönzését is, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, de hiába bujkál azóta is a hatóságok elől, hamarosan büntetlenül térhet vissza Belgiumból Spanyolországba a Sánchez által elfogadott amnesztiatörvény legfőbb kedvezményezettjeként - hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

Nemcsak az állampolgárok, hanem a bírók is tüntetnek a baloldali kormánypaktumok ellen. Úgy vélik, hogy az amensztiatörvénnyel sérül az alkotmány és az emberek jogegyenlősége is, ráadásul figyelmen kívül hagyja a bírák munkáját, ami pedig a jogállamiságot is veszélybe sodorja.

