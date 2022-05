A spanyol kormány menstruációs szabadnapok bevezetését javasolja

Megosztás itt:

Irene Montero esélyegyenlőségi miniszter a 2010-es abortusztörvényt módosító intézkedéscsomag ismertetésekor hangsúlyozta: a jogszabállyal tovább kívánják bővíteni a nők szexuális és reprodukciós szabadsághoz fűződő jogait.

Mint mondta, Spanyolországban és Európában is először foglalkozik törvény a menstruációs egészséggel, amelynek részeként fizetett szabadnap járna azoknak a nőknek, akik elviselhetetlen, bénító fájdalommal küzdenek ezeken a napokon. Nem ritkán a fájdalom betegségek kísérő tünete - tette hozzá, példaként említve az endometriózist.

A tárcavezető közölte: a törvénymódosítással be kívánják vezetni a várandósság 39. hetétől a fizetett, úgynevezett szülés előtti szabadságot is.

"Az állam tiszteletben tartja, nem vonja kétségbe a nők döntését" - fogalmazott, kifejtve, hogy megszűnne a háromnapos gondolkodási idő kötelezettsége a terheség-megszakítást megelőzően.

Emellett az önkéntes abortusz korhatára a jelenlegi 18 éves kortól 16 évre csökkenne és kiterjedne a fogyatékkal élőkre is, vagyis a szülői, gondviselői beleegyezés feltétele kikerülne a jogszabályból, amely egyúttal felépülési időt is biztosítana a műtét után.

A módosítás révén az abortusz elérhető lenne minden állami egészségügyi intézményben, ugyanakkor a törvény garantálná az egészségügyi szakemberek számára a lelkiismereti döntés jogát, vagyis azt, hogy szabadon megválaszthassák, elvégzik-e a beavatkozást, vagy sem.

Irene Montero beszélt arról is, hogy a törvényjavaslat részletezi a szexuális kizsákmányolás formáit, amelyeket erőszaknak minősít. Ilyen például a kényszerabortusz, a kényszerterhesség és a béranyaság is. Utóbbi ugyan már most is törvénytelen Spanyolországban, de újabb lépésként betiltanák azoknak a cégeknek a reklámjait, amelyek közvetítőként hirdetik magukat külföldi béranya-programokhoz.

A spanyol kormány bővíteni kívánja a szexuális felvilágosítást az oktatási rendszeren belül, s ezt felnőttek számára szociális központokban is elérhetővé tenné. A felvilágosító kampány részeként ingyenesen biztosítana fogamzásgátló eszközöket is.

Az esélyegyenlőségi miniszter kérdésre válaszolva elmondta: a tárca eredeti javaslatából kikerült a menstruációs termékek általános forgalmi adójának csökkentése, de tervben van, hogy később, akár az idei költségvetési javaslat tárgyalásakor, újból napirendre kerül.

Kitért arra, hogy addig is ingyenes hozzáférést biztosítanak e termékekhez a börtönökben, egyes szociális központokban és oktatási intézményekben.

Irene Montero korábban szólt arról, hogy a felmérések szerint Spanyolországban a nők 22 százaléka nem igény szerint választ a menstruációs termékek közül, hanem csak a legolcsóbbat engedheti meg magának, ezért a jelenlegi 10 százalékról 4 százalékra mérsékelnék az általános forgalmi adót.

A javaslatcsomag teljes becsült költségvetési vonzata 104 millió euró (40 milliárd forint), amely azonban még változhat a hátralévő egyeztetéseken. A tervezetet először a szakmai szervezetek véleményezhetik, majd második olvasatban a kormány ismét megtárgyalja és ezután terjeszti be a törvényhozás elé.

MTI