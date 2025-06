A spanyol kormány a migránsok befogadótáborára költ, nem a közbiztonságra + videó

Megosztás itt:

Kültéri sportpályát, bokszedzőt, USB-töltőpontokat és egyéb szolgáltatásokat kaptak és kapnak az illegális bevándorlók az egyik legnagyobb tenerifei befogadóközpontban, ahol most körülbelül kétezren laknak. Úgy tudni, hogy a spanyol kormány javítani szeretné az ottani körülményeket, és ehhez uniós forrásokat is elkülönítettek: több mint tízmilliárd forintnak megfelelő összeget terveznek a fejlesztésekre fordítani. Ebből nemcsak a szolgáltatásokat bővítik, hanem a létesítményt is, hogy még több bevándorlót tudjanak ott elhelyezni – a Kanári-szigetek ugyanis az illegális bevándorlók legfőbb célpontja jelenleg. Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint idén május végéig már több mint 11 ezer ember érkezett a szigetekre, ami ugyan némileg kevesebb a tavaly év eleji káoszhoz képest, de a 2023-as azonos időszaknál így is 35 százalékkal több. A hatóságok azt mondják, hogy ez a csökkenés amúgy sem jelent semmit, mert augusztusban és szeptemberben jön az igazi hullám, mert az embercsempészek mindig ebben az időszakban indítják el a legtöbb hajót.

A helyiek közben igencsak nehezen viselik a fejlesztésekről szóló híreket. Többen azt mondták a helyi sajtónak, hogy már most is sok a probléma a tábor egyes lakóival, és nem tartják jó ötletnek, hogy például bokszedzéseket biztosítsanak nekik, mert ez csak fokozza a bizonytalanságot olyan környékeken, ahol már most is sok a lopás és az erőszakos bűncselekmény. Az is felháborodást váltott ki, hogy a kormány inkább az illegális bevándorlók ellátására költi a pénzt, ahelyett hogy a spanyolok problémáit orvosolná, például a lakhatási válságot. Sokan gondolják azt is, hogy a befogadóközpontot működtető civil szervezet is profitál a helyzetből, és lényegében üzletet csinálnak az illegális migrációból, miközben a közbiztonságra egyre kevesebb figyelem jut.