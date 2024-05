A spanyol jobboldali párt azonnali hatállyal kitoloncolna minden, bűncselekményt elkövető bevándorlót + videó

Néhány nappal ezelőtt egy taxist bántalmazott egy szintén marokkói fiatalokból álló csoport a kanári-szigeteki Lanzarotén. A történtekről az egyik közlekedési kamera felvételt is készített, amin az látszik, hogy a csapat be- majd kiszáll a kocsiból, megütik a taxist, aki végül el tud hajtani a helyszínről. Kiderült, hogy ki akarták őt rabolni. A banda tagjai 18-19 évesek, hármat közülük már elkaptak, kettőt még keresnek.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.