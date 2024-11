A spanyol csendőrök három dzsihadista gyanúsítottat vettek őrizetbe + videó

Megosztás itt:

"Alig telt el pár nap azóta, hogy a spanyol és a marokkói hatóságok egy közös akcióban felszámoltak egy dzsihadista sejtet, máris újabb potenciális merénylőket tartóztattak le. Az előző műveletben a spanyolok hat, a marokkóiak három embert fogtak el, mindannyian az Iszlám Állam nevében toboroztak, gyűlöletkeltő tartalmakat osztottak meg és már konkrét célpontokat kerestek terrortámadások elkövetéséhez.

Tegnap aztán a Marokkóval szomszédos spanyol exklávéban, Ceutában, majd ezzel egy időben Sevillában kaptak el három dzsihadistát, akikkel kapcsolatban a csendőrség azt mondta, hogy előrehaladott radikalizációs folyamatban voltak és szintén az Iszlám Állam nevében terveztek gyilkolni. Olyan fájlokat találtak a laptopjaikon, amik mártírmissziókhoz és robbanószerkezet-gyártáshoz kapcsolódtak.

Az egyik férfi, akit Ceutában tartóztattak le, már kétszer került börtönbe terrorizmus miatt, de elzárása alatt is folytatta a munkát és a rabokat is megpróbálta radikalizálni. Arra biztatta őket, hogy szabadulásuk után kövessenek el merényleteket és az ehhez szükséges tudást is megpróbálta átadni nekik, de végül bent a börtönben újra letartóztatták, a büntetését meghosszabbították, de aztán szabadlábra helyezték és most épp a próbaidejét töltötte. A környéken élők nagyon dühösek voltak amiatt, hogy az életük veszélyben volt, hisz egy dzsihadista mellett éltek, a haragjukat pedig a csendőrökön vezették le, akiket néhányan kövekkel dobáltak meg.

A Sevillában elfogott két férfi a csendőrség szerint kevésbé tűnt veszélyesnek, de mivel istenítették az Iszlám Államot a közösségi oldalakon, és már megpróbáltak embereket is toborozni, ezért jobbnak látták már ezen a ponton letartóztatni őket."