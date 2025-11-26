A spanyol baloldal szerint, ha nem mondjuk ki a terror szót, akkor nincs is baj + videó

Döbbenetes hírek érkeztek Spanyolországból: a baloldali hatóságok és az ügyészség mindent megtesznek azért, hogy ne kelljen terrorcselekménynek minősíteni egy egyértelműen dzsihadista indíttatású támadást. A cél világos, fenntartani a multikulturális álomvilágot, még az ártatlan áldozatok emlékének meggyalázása árán is.
