Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 26. Szerda Virág napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A spanyol baloldal szerint, ha nem mondjuk ki a terror szót, akkor nincs is baj + videó

2025. november 26., szerda 16:00 | Hír TV
baloldal terrorizmus közbiztonság migráció iszlamizmus dzsihadista Spanyolország Pedro Sánchez eltussolás

Döbbenetes hírek érkeztek Spanyolországból: a baloldali hatóságok és az ügyészség mindent megtesznek azért, hogy ne kelljen terrorcselekménynek minősíteni egy egyértelműen dzsihadista indíttatású támadást. A cél világos, fenntartani a multikulturális álomvilágot, még az ártatlan áldozatok emlékének meggyalázása árán is.

  • A spanyol baloldal szerint, ha nem mondjuk ki a terror szót, akkor nincs is baj + videó

További híreink

Elképesztő felfedezés, 750 éves titkot lepleztek le a Margit-szigeten

Eldőlt Marco Rossi sorsa

Öt éve hunyt el Balázs Fecó: Szívszorító, hogy néz ki most a sírja – fotó

„Hadd vigyék” – sokkoló vallomás a frontról az amerikai békejavaslat kapcsán

Stephen Hawking hátborzongató idegenelmélete a 3I/ATLAS miatt már ijesztően hihető

Folytatódik a békemisszió: Orbán Viktor a sajtóhírek szerint pénteken Moszkvába utazik

Orbán Balázs: Ez egy brutális megszorító csomag + videó

Arne Slot biztosan pályára küldi Szoboszlai Dominikot a BL-meccsen

Láncreakció – Pénteken találkozhat Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin + videó

További híreink

Láncreakció – Pénteken találkozhat Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin + videó

Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó

Baleset történt a TEK szolgálatban lévő járművével

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Eldőlt Marco Rossi sorsa
2
Nem vitával, hanem politikai sorttűzzel nézett szembe hazánk az Európai Parlamentben + videó
3
Szijjártó Péter: Mi, magyarok, természetesen segítünk Szerbiának
4
Keserédes ferencvárosi győzelem az Európa Ligában
5
Baleset történt a TEK szolgálatban lévő járművével
6
A zsebmessiás feketelevese: Privatizált egészségügy és egekbe szökő adók +videó
7
Magyar Péter tagad és perrel fenyegetőzik + videó
8
Trump a béketervről: a teljes megoldás a fronthelyzettől és az orosz lépésektől függ
9
Láncreakció – Pénteken találkozhat Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin + videó
10
Orbán Viktor: Ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!