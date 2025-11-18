A sötétség ára? - Káoszba fulladt a kijevi parlament ülése, a korrupciós szálak az elnöki körig érnek

Megosztás itt:

A kijevi törvényhozásban kedden lejátszódott jelenetek éles kontrasztban állnak azzal a fegyelmezett és egységes képpel, amelyet Ukrajna a nemzetközi porondon igyekszik sugározni. A Verhovna Rada ülése botrányba fulladt, a házelnök kénytelen volt felfüggeszteni a munkát, miután az ellenzék fizikailag blokkolta a döntéshozatalt.

Az események gyújtópontjában egy 100 millió dolláros (több mint 38 milliárd forintos) korrupciós botrány áll, amely az energetikai szektort, azon belül is az állami atomenergia-társaság beszerzéseit érinti.

A "Midasz" iróniája

A hatóságok által "Midasz" névre keresztelt művelet keretében két miniszter, az energetikai tárcát vezető Szvitlana Hrincsuk és az igazságügyi miniszter, Herman Haluscsenko menesztése volt napirenden. A művelet neve önmagában is hordoz egyfajta sötét iróniát: Midasz király volt az, aki mindent arannyá változtatott, amihez hozzáért. Úgy tűnik, a háború sújtotta Ukrajnában az energetikai beszerzések váltak ilyen "aranybányává" bizonyos körök számára.

A józan ész logikája szerint az ellenzék – élén Petro Porosenko pártjával, az Európai Szolidaritással – nem a korrupt minisztereket védi, hanem éppen ellenkezőleg: kevesli a felelősségre vonást. Azzal, hogy elállták a házelnöki pódiumhoz vezető utat, azt az üzenetet küldték: nem elégednek meg bűnbakokkal, a teljes kabinet felelősségét firtatják. A magasba tartott táblák felirata – "Mi a sötétség ára?" – egyszerre utal a téli áramkimaradásokra és a beszerzések átláthatatlanságára.

A szálak felfelé vezetnek

Az ügy legsúlyosabb vetülete azonban nem a parlamentben, hanem a határon túl keresendő. A Reuters beszámolója szerint a gyanúsítottak egyike, Timur Mindics, aki nem más, mint Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa, a múlt héten elhagyta az országot.

Ez a momentum alapjaiban rengeti meg a kormányzati narratívát a korrupció elleni "zéró toleranciáról". Ha az elnök bizalmi köréhez tartozó személyek egy ekkora horderejű botrány kirobbanásakor akadálytalanul távozhatnak, az kérdéseket vet fel az igazságszolgáltatás függetlenségével és a politikai védelemmel kapcsolatban.

A "Midasz-ügy" rávilágít arra a strukturális problémára, hogy miközben nyugati adófizetők milliárdjai áramlanak az országba a védekezés és az újjáépítés támogatására, a belső rendszerekben továbbra is olyan elszivárgási pontok – "fekete lyukak" – működnek, amelyek képesek elnyelni ezeket a forrásokat. A kijevi parlament megbénulása ennek a feszültségnek a tünete.

