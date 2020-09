A Soros-lobbista a Magyar Nemzet tényfeltáró riportjait bírálta

Mintegy 10 ezer milliárd forint áll rendelkezésre a koronavírus-járvány elleni védekezéshez, ebből sokat már elköltöttek, de még van pénzügyi eszköz a további intézkedésekhez - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: 791 milliárd forintot költöttek eddig a védekezésre és több mint 2 ezer milliárd forintot fordítottak a gazdaságra. 718 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 10 909-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így a halottak száma 631 fő, 4014-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 6264 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 259 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. Saját hatáskörben, azonnali fertőtlenítést rendel el a fővárosi kormányhivatal a fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában. Nyilvánosan elítélte a vírustagadó egészségügyi véleményformálókat közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta, a járvánnyal szembeni küzdelemben eddig rendkívüli erőfeszítéseket tett a magyar nemzet. Nagyon kínos és szégyenletes -így reagált az Európai Zsidó Szövetség elnöke arra, hogy a balliberális pártok kiállnak Bíró László mellett. A Hír Tv-nek a szervezet vezetője azt mondta: nagyon rossz üzenete van az ellenzéki pártok lépésének. Zárt listás szavazást rendelt el az MSZP a szeptember 19-i tisztújításra - tudta meg a Hír Tv. Információnk szerint meghosszabbították a posztokra kijelölt jelentkezések határidejét, ami alapszabály-ellenes. Az MSZP elnökségének háromnegyede és a kongresszus küldöttek csaknem fele Tóth Bertalan pártelnök fizetett alkalmazottja - jelentette ki Szanyi Tibor Magyarország élőben című műsorunkban. A szocialisták egykori alelnöke szerint a jelenlegi vezetés számára komoly veszélyt jelent Mesterházy Attila indulása a tisztújításon, ezért minden eszközzel gyengítik a politikus sikeres szereplését. Gátlástalanul, pajzsként használják a diákokat mindazok, akik a háttérből szervezik és irányítják a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló eseményeket - mondta az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi elnöke a Bayer show-ban. Vidnyánszky Attila szerint a felbujtók közül senkit nem érdekel, hogy mi lesz az egyetemisták félévi tanulmányaival, miközben a diákok többsége aktiválta a félévét, vagyis tanulni akar. Az eddigi 3 százalékról 5,1 százalékra módosította a várható gazdasági visszaesésre vonatkozó előrejelzését a kormány - közölte a Pénzügyminisztérium államtitkára a Világgazdaság konferenciáján. Rákossy Balázs kiemelte: 2021-re új növekedési tervet készít a kormány. A görögországi Moria menekülttábor leégése sem adhat okot arra, hogy kvóta alapján menekültek befogadását követeljék Magyarországtól - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. A koronavírus-járvány elleni védekezés feladatairól egyeztettek a visegrádi miniszterelnökök a lengyelországi Lublinban. Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Mateusz Morawiecki lengyel, Andrej Babis cseh és Igor Matovic szlovák kormányfő külpolitikai kérdéseket is megvitattak. A V4-országok érdeke, hogy az egész közép-európai gazdaság működőképessége fennmaradjon, úgy kell jól védekezni a koronavírus-járvány ellen, hogy „közben a gazdaságaink működjenek” - mondta Orbán Viktor Lublinban. Levette Magyarországot és Portugáliát a karanténkötelezettség alól mentesített országok listájáról a brit kormány. Mélységesen aggasztó, hogy Fehéroroszországban erőszakot alkalmaztak a békésen tüntetőkkel szemben - jelentette ki pénteken New Yorkban kiadott közleményében António Guterres ENSZ-főtitkár, aki szerint a válságot csak a fehérorosz nép oldhatja meg. A koronavírus-járvány gyorsan növekvő ütemben terjed Hollandiában, 1270 új napi megbetegedésről számolt be a helyi közegészségügyi intézet. Olaszországban egy nap alatt 1616 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Spanyolországban már harmadik napja nőtt több mint négyezerrel a napi igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. Egy hónapos országos zárlatot vezetnek be Izraelben a jövő héten a koronavírus-járvány megfékezésére - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Iránban 2313 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt egy napban, ezzel az országban a járvány kitörése óta már 397 801 esetet igazoltak. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzések száma az elmúlt nap alatt 5504-gyel 1 051 874-re emelkedett a hivatalos adatok szerint. A napi növekmény július 29. óta először haladta meg ismét az 5500-at. Indiában terjed a világon a leggyorsabban a koronavírus-járvány, újabb rekordot döntött az új, bizonyítottan fertőzöttek száma: 96 551 esetet jegyeztek fel. Az orosz rendőrség azzal a kéréssel fordul a német hatóságokhoz, hogy részt vehessen az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus ügyében indítandó nyomozásban. A holland hatóságok letartóztattak öt aktivistát, akik elloptak egy szobrot a Berg en Dal városában található Afrika-múzeumból, tiltakozva a holland gyarmatosítás korában elkövetett műkincsrablásokért - jelentette a holland sajtó. Legkevesebb 50 ember meghalt, miután beomlott egy aranybánya a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részében. Két év szabadságvesztésre ítéltek és négy évre kitiltottak Magyarországról egy cseh embercsempészt - közölte a Vas Megyei Főügyészség. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, emiatt részlegesen lezárják az egyik közlekedési sávot - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Veszprém-Felsőörs 28:25 Fürstner József egykori válogatott alpesi síelőt választották meg elnöknek a Magyar Sí Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője volt a leggyorsabb a Mugellóban zajló Forma-1-es Toszkán Nagydíj második szabadedzésén.