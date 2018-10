A Soros-hálózat valóságossága

Nem szélső jobbos összeesküvés elmélet Donald Trump azon kijelentése, hogy Brett Kavanaugh főbíró megválasztása kapcsán kirobban demonstrációk hátterében Soros György áll – ezt nem más állítja, mint egy liberális újságíró, aki magát muszlim bevándorlóként tartja számon. A The Wall Street Journal volt munkatársa azt is mondja, szükséges elismerni a liberális újságírók részéről is, hogy bizony a Soros-finanszírozás áll számos demonstrációs tüntetés hátterében ott áll.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Origo.hu munkatársa szerint ez a beismerés hete, miszerint az említett bevándorló hölgy beismerte, hogy valóban egy olyan jelenség van, amelyről egyre többen beszélnek a világon. „Valóban, a politika felszíne, amit látunk, hogy vannak pártok, akik egymással vetélkednek, amögött egy olyan hálózati rendszer működik, főleg a baloldalon, ami mögött egyértelműen Soros György áll” – fogalmazott Kovács András.

A Mandiner munkatársa szerint az, hogy a demokraták túljátszották a Brett Kavanaugh elleni boszorkányüldözést, és hogy a republikánusok kiálltak a bírói jelöltjük mögött, nem úgy mint a múltban számtalanszor, pont ez az, ami mobilizálhatja a republikánusok szavazóit, és hozza el neki novemberben a választási sikert. Szilvay Gergely megjegyezte, itthon sokszor gondoljuk, hogy ez a Soros György körüli „hisztéria” a magyar közélet sajátja, de nézve az amerikai jobboldali portálokat, teljesen egyértelmű, hogy ők sem szeretik. Csak ott senkit nem tartanak antiszemitának, aki a magyar származású milliárdost nem kedveli, tekintve, hogy Soros Izrael-ellenes, és általában a zsidó szervezetek fasírtban vannak vele, tette hozzá.

Tekintse meg a teljes adást: