A Soros-hálózat aláássa a demokráciát

Az amerikai konzervatív sajtóban egyre forróbb téma a Magyarországgal is kritikus, Soros Györgyhöz köthető Trans­atlantic Democratic Working Group (TDWG). Az informális szervezet számos tagja a Soros-hálózathoz köthető, így például a TDWG egyik alapítója Jonas Rolett, aki a milliárdos spekuláns személyes tanácsadója. Egyes tagok viszont a Soros-alapítvány által is finanszírozott szervezetek – például a Human Rights First – tagjai.

Ezúttal Stephen C. Coughlin ragadott tollat a Daily Caller hasábjain, kifogásolva, hogy a TDWG tagjai az amerikai törvényhozás egy albizottsága előtt támadták a szuverenitásukat védő Magyar- és Lengyelországot. A Demokrácia és a NATO-szövetségesek: Fenntartani közös demokratikus értékeinket című, november 13-i meghallgatáson főként a Soros-hálózat emberei mondhatták el véleményüket hazánkról. A szerző szerint ez az igazi demokráciadeficit: amikor a TDWG-n keresztül bizonyos szervezetek képesek befolyásolni az amerikai külpolitikát. A véleménycikk írója azt is kifogásolja, hogy a meghallgatáson Susan Corke, a TDWG igazgatója számos esetben általánosít és nehezen definiálható, de hangzatos fogalmakkal operál. Egy esetben Magyarországot és Lengyelországot autokráciába csúszó demokráciaként jellemzi, ám amikor ennek a „lecsúszásnak” a mikéntjéről kérdezték, csak annyit tudott rá mondani, hogy ez jelenthet bármit, amivel ezen országok „hátráltatják a progressziót”.

Miközben a Soros-hálózat emberei hazánkat jelentgetik fel a kongresszusban, a médiában is igyekeznek lejáratni Magyarországot. Egy december 12-i podcastjében Gregory Feifer, a TDWG irányítóbizottságának tagja interjúvolta meg Stephen Rickardot, a Nyílt Társadalom Alapítvány külpolitikai támogatóbázis létrehozásáért felelős igazgatóját. Az interjú első felében ­Rickard Soros Györgyöt dicséri, aki „nyitott minden vele ellentétes véleményre”, és egy „rendkívül kedves személy”. Majd arról is beszámol, hogy ő jelenleg egy külpolitikai lobbiprogramért felel a Soros-alapítványnál, amelynek célja egy olyan kritikus amerikai szavazóbázis megszólítása és mozgósítása, akik készek támogatni egy progresszív amerikai külpolitikát, különös tekintettel a migráció, a klímavédelem, az amerikai külpolitika militarizációja és az emberi jogok kérdése tekintetében. Rickard szerint több civil szervezetet szeretnének bevonni, hogy foglalkozzanak bizonyos külpolitikai témákkal, amelyet eddig finanszírozás hiányában nem tudtak megtenni. Azt is sejttette, hogy a Soros-alapítvány hajlandó megteremteni ennek a pénzügyi feltételeit. Mint korábban beszámoltunk róla, több amerikai médiumban negatív írásokat jelentettek meg az Orbán–Trump-találkozó időpontjában, s később maga Corke ismerte el, hogy a csoport áll azon levél mögött, amelyet amerikai szenátorok és kongresszusi képviselők írtak, hogy tiltakozzanak a két vezető találkozója ellen.

A TDWG a magyar–amerikai és a lengyel–amerikai kapcsolatokat is megtorpedózta a széles kapcsolati hálójuk bevetésével. A tengerentúlon kormányzati szervként működő Helsinki Bizottság kabinetfőnökének, Alex Johnsonnak a beosztottja a magyar kormánnyal kritikus Erika B. Schlager, aki közvetlen kapcsolatban van magyar ellenzéki politikusokkal, újságírókkal, magyarországi emberi jogi szervezetekkel, illetve a budapesti amerikai nagykövetség munkatársaival. Lengyelország mellett Csehországot is támadta a szervezet, amiért a régiós szövetségeseink sem kérnek az Európai Unió auto­riter politikájából és az illegális migránsok áradatából. Közben kiderült, hogy Olaszországban is lobbiznak Sorosék: a nemzeti szuverenitás felszámolásáért harcoló Heringek nevű csoport egyik főszervezőjéről, Emi­liano Leonéról derült ki, hogy a Soros pénzelte Volt Italia szervezetnek dolgozott, de a Greta Thunberg inspiráció­jára létrejött Fridays for Future-t is szervezte. Fabio Cavallo, a Heringek másik főszervezője pedig a migránscsempészettel foglalkozó Sea Watch számára gyűjtött adományokat.

A Soros-terv teljesítésére szerződött Karácsony

A Karácsony Gergely főpolgármester által hétfőn, a CEU-n aláírt megállapodás nem más, mint a liberális, baloldali politikusok bevándorláspárti szövetsége – jelentette ki tegnap Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Szavai szerint az esemény helyszíne – Soros György egyeteme – is azt jelzi, hogy a bevándorláspárti milliárdos a V4 országaiban is szeretné megszerezni a hatalmat és befolyást, Karácsony pedig Budapest nevében nyíltan beszállt ebbe a migrációpárti szövetségbe, és egymás után hajtja végre a Soros-hálózat megrendeléseit.– A paktum aláírásával Karácsonyék nyíltan hitet tettek a Soros-féle nyílt társadalom megvalósítása mellett. Brüsszel mindezért pénzt is ígért cserébe, a spekuláns első számú brüsszeli embere, Frans Timmermans pedig azért ígér uniós forrásokat Karácsonynak és a többi városvezetőnek, hogy Budapest és az érintett közép-euró­pai fővárosok bevándorlókat fogadjanak be – húzta alá Nacsa Lőrinc. Hozzátette: a paktumnak nem a V4 megerősítése a célja, hanem a valódi V4-szövetség megtörése, ugyanis a visegrádi országok kormányai sikeresen védték meg eddig Közép-Euró­pát a migránsok betelepítésétől, és kiálltak a keresztény kultúra, a nemzeti szuverenitás megvédése mellett.

Magyar Nemzet