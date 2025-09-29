A Soros Alapítvány által pénzelt szervezetek a belföldi terrorizmusban – Itt a Capital Research Center jelentése + videó
2025. szeptember 29., hétfő 20:00
| Hír TV
Belföldi terrorizmus? Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda megerősítette: Soros György Open Society Foundations alapítványa olyan amerikai csoportokat támogat, amelyek az FBI szerint terrorcselekményekben vettek részt. Börtön vár a milliárdosra?
Kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt "felülvizsgálná" a családtámogatások és az adókedvezmények teljes rendszerét, ami a jelenlegi családi adókedvezmény és SZJA-mentességek azonnali megszüntetését jelentené. A kabinet szerint a "Tisza-csomag" brutális adóemelést és megszorításokat hozna a családoknak. Magyar Péter tagadja a megszorításokat, de a párt szakértői korábban már bírálták az egykulcsos adórendszert.
Totális megszégyenülés: a Tisza Párt adóemelési terveinek, az úgynevezett Tisza-adó leleplezése után Magyar Péter azonnal megtámadta a bíróságot és az Indexet! A bíróságon a 20–30 fős aktivista csoport nyomást próbált gyakorolni, de sikertelenül. A tények azonban makacsok: többkulcsos adó, 25 százalékos társasági nyereségadó, és az adómentességek eltörlése fenyeget – ez pedig évi több százezer forint mínusz!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A nyugati világ egyik legnagyobb tabuját érintették a magyar szervezésű 3. Katolikus Alumni Fórum résztvevői Szicíliában. Pacsay-Tomassich Orsolya és Tóth András (SZITA) szerint a mai szekularizáció nem más, mint a keresztény alapok elvágása, ami felelősség nélküli szabadsággá torzult. Kiderült, hogyan ölhetjük meg a saját örökségünket, ez az a cikk, amit Brüsszel elhallgatna!
A volt francia államfő - akit "bűnszervezetben elkövetett, nemzetellenes bűncselekmény" miatt ítélte el a bíróság - egyben bejelentette, hogy fellebbez az ítélet ellen. Sarkozyt öt év letöltendőre ítélték.