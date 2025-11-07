A siker nem véletlen: Szoboszlai Dominik újra a hónap játékosa lett

Megosztás itt:

A Premier League-ben, a világ legintenzívebb és legkiegyensúlyozottabb bajnokságában kitűnni is hatalmas teljesítmény. De következetesen a legjobbnak lenni – az már a szupersztár kategória. Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar középpályása pedig pontosan ezt teszi: augusztus után októberben is a szurkolók őt választották a hónap legjobbjának. – írta meg a Bors.

A siker nem véletlen: teljesítmény és alázat

A magyar válogatott kapitányának teljesítménye önmagáért beszél: az angol bajnok öt októberi meccsén négyszer kezdett, egy gólt és két gólpasszt jegyzett, de ami ennél is fontosabb, motorja és agya lett a Liverpool középpályájának.

Azonban a józan ész és a futballt ismerők számára a legfontosabb üzenet nem is a díj maga, hanem Szoboszlai reakciója: „Nagyon boldog vagyok, hogy talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok. A legnehezebb az, hogy ezt a szintet tartani tudjam, de ezért fogok dolgozni minden egyes nap.”

Ez a professzionális alázat az, ami megkülönbözteti a hullócsillagokat a valódi legendáktól. Szoboszlai nem a sikert ünnepli, hanem már a következő kihívásra koncentrál. Megértette azt az univerzális erkölcsi és sporttörvényt, hogy a csúcsra jutni nehéz, de ott maradni még nehezebb.

A valóság: hol a helye valójában?

Ahogy azt egy korábbi elemzésünkben (a fizetéséről szóló cikkben) már boncolgattuk, Szoboszlai teljesítménye alapján már most a világ elitjébe tartozik. A díjak ezt a tényt erősítik meg. Miközben a Premier League-ben – ahogy a TippmixPRO szlogenje is mondja – „senki sincs biztonságban”, és a bajnok Liverpool is képes botladozni, Dominik teljesítménye állandó.

A következő teszt: Manchester City

A dicsőségre azonban nincs idő pihenni. A Liverpool vasárnap a Manchester City otthonába látogat, ami talán a szezon legnehezebb mérkőzésének ígérkezik. Szoboszlai szavai itt is a józan észt tükrözik: „Tudjuk, milyen jó csapat, de nekünk saját magunkra kell fókuszálnunk... Mindannyiunknak keményen kell dolgoznia.”

Konklúzió: ismételt elismerése nemcsak a tehetségének, hanem a mentalitásának is szól. Egy olyan korban, ahol a futballt gyakran a hiszti és a pénz uralja, az ő munkamorálja és alázata példaértékű. A magyar szurkolók pedig joggal lehetnek büszkék: a kapitányuk nemcsak vezeti a csapatot, hanem uralja a világ legkeményebb bajnokságát is.

Forrás: Bors