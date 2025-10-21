A sértődött bürokraták bálja: Kaja Kallasnak nem tetszik a békecsúcs – Talán mert nem hívták meg?

Brüsszel pánikol a békecsúcs miatt! Kaja Kallas szerint a találkozó "nem szép". Kocsis Máté szerint csak irigyek, mert őket nem hívták meg. Nézze meg Híradónk riportját, amely bemutatja, miért pánikol Brüsszel a budapesti békecsúcstól!
"Nincs hova hátrálnunk!" – Gazdatüntetés Strasbourgban! Brüsszel elvenné a gazdák pénzét, hogy Ukrajnát támogassa és globalista alkukat kössön. Nézze meg Híradónk drámai, helyszíni tudósítását, és ismerje meg az elárult európai gazdák küzdelmét!
MI-hazugságok, alkotmányos puccskísérlet – a baloldal káosza. Eközben diplomáciai diadal készül Budapesten. A Komment leleplezi a két valóság közötti szakadékot. Nézze meg a Komment legújabb, kíméletlenül őszinte vitáját.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyarország elkötelezett az űrprogram folytatása mellett, mivel az előző misszió is jelentős gazdasági hasznot hozott az országnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. A tervek szerint Cserényi Gyula személyében újabb magyar kutatóűrhajós utazhat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).
Nicolas Sarkozy volt francia elnök (2007–2012) kedden megkezdte börtönbüntetésének letöltését, miután a 2007-es elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos perben bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény miatt öt év szabadságvesztésre ítélték. Ezzel ő lett az első volt államfő az Európai Unió történetében, aki börtönbe került.