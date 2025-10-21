A brüsszeli árulás: így teszi tönkre Brüsszel a saját gazdáit a háború és a globalista alkuk miatt + videó

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

A szélsőbaloldali aktivisták Orbán Viktornak is üzentek a pusztítással + videó

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

Folytatódik a magyar űrprogram: Cserényi Gyula is eljuthat a világűrbe Magyarország elkötelezett az űrprogram folytatása mellett, mivel az előző misszió is jelentős gazdasági hasznot hozott az országnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. A tervek szerint Cserényi Gyula személyében újabb magyar kutatóűrhajós utazhat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

Repedezik a brüsszeli egység? Olaszországban is a békét sürgetik + videó Fordulat Olaszországban! Már a baloldal is kimondta: bűnösök azok, akik Ukrajnát a NATO-val hitegették. Repedezik a brüsszeli háborús front? Kattintson a Hír TV tudósításáért!