A román gazdaság mélyrepülésben: rekordinfláció, brutális rezsiárak, recesszió

Jelentősen rontott a román gazdaság idei kilátásain a Román Nemzeti Bank: a júliusi inflációs jelentésében a 2025 decemberére vonatkozó inflációs előrejelzését az eddigi 4,6 százalékról 8,8 százalékra emelte, miközben már nem zárja ki a lehetőségét, hogy idén recesszióba csúszik a gazdaság. írta meg a VILÁGGAZDASÁG.

Román gazdaság: szinte minden az inflációt emeli

A bukaresti jegybank márciusi prognózisa még a fogyasztói árindex 4,6 százalékos emelkedését jelezte előre az idei év végére. A csúcs várhatóan szeptemberben lesz, amikor 9,6 százalékon tetőzhet a drágulás üteme. A jegybank elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy a fogyasztói árindex növekedésének felgyorsulása három okra vezethető vissza:

a villamos energia jelentős drágulása a piac július 1-től érvényes liberalizációja nyomán,

az áfaemelés

a jövedéki adó emelése hatása.

A jelentés bemutatásakor Mugur Isărescu jegybankelnök arra figyelmeztet, hogy az infláció az év végén meghaladhatja a 9 százalékot. Isarescu hangsúlyozta, hogy bár a román gazdaság egyelőre nem került recesszióba, ennek veszélye továbbra is fennáll.

Minden a pénzügyi politikán múlik, mivel ez biztosítja a bizalmat az ország számára – jelentette ki a jegybank elnöke, aki szerint az, hogy recesszióba kerül-e a román gazdaság, nagyban függ az európai gazdaságtól, és a kilátások nem túl biztatóak. A kedvezőtlen külső körülményeket részben ellensúlyozhatja az uniós források lehívása, az ezekből finanszírozott beruházások.

A rezsiárak miatt lódult meg az infláció

Ahogy beszámoltunk róla, júliusban a fogyasztói árak átlagosan 7,8 százalékkal emelkedtek az előző havi 5,6 százalék után. Az infláció gyorsulásának oka, hogy július 1-jétől liberalizálták az árampiacot Romániában, ami azonnal megjelent a fogyasztói árakban, éves szinten az áramárak 63 százalékkal drágultak.

Eredetileg március végéig lett volna érvényes az árfplafon, ezt azonban meghosszabbították az elnökválasztásra hivatkozva. A szolgáltatók tavasszal értesítették először az ügyfeleket a várható változásokról, a román Electrica áramszolgáltató áprilisban jelentette be új július elsejétől érvényes díjszabását a háztartási fogyasztók számára. Főleg azoknál a háztartásoknál okozott ez áremelkedést, amelyek havonta több mint 300 kWh-t használnak.

Ugyanakkor az erdélyi magyar nyelvű hírportál, maszol.ro akor úgy számolt, hogy 100 kWh alatti fogyasztás esetén az új tarifával számolva a villanyszámla több mint kétszeresére nőhet. Konkrét példával élve: aki korábban havonta 120 kWh-t fogyasztott, az körülbelül 96 lejt fizetett.

Július után ugyanez a fogyasztás már 180 lejbe kerülhetett, ami közel 90 százalékos drágulást jelent. Az inflációban ekkora mértékű havi növekedésre Romániában 2022 óta nem volt példa.

Két megszorítócsomag egy hónap alatt

Romániában július elején lépett életbe a megszorítások első köre. A hivatalba lépő Ili Bolojan kormány nem tétlenkedett, egy hónap alatt két megszorítócsomagot is elfogadott, ennek jegyében, 19 százalékról 21 százalékra emelték az áfát, növelték a jövedéki adót, befagyasztották a béreket és nyugdíjakat két évre, 20 százalékos létszámcsökkentést rendeltek el a közigazgatásban, megszüntetették a bérpótlékokat, illetve szigorítottak az állami alkalmazottak korengedményes nyugdíjaztatási szabályain.

"Nagyon világosan ki kell mondanunk, hogy ennek a csomagnak, annak ellenére, hogy stabilizálja a gazdaságunkat és megóv minket egy katasztrofális helyzettől, amelyben elveszítjük a befektetési besorolásunkat, vannak negatív hatása" – fogalmazott a román miniszter a megszorítások bejelentésekor, aki elismerte, hogy az intézkedések hatására romlani fog az életszínvonal.

Akár bóvliba is kerülhet Románia ősszel

Nem véletlenül sietős a kormánynak a megszorítások elfogadása, a tét ugyanis óriási: ha nem tudják kordában tartani a hiányt fenntartható módon, akkor ősszel nagy valószínűséggel a hitelminősítők bóvliba vágják a román államkötvényeket, ami tovább nehezítheti az államadósság finanszírozását.

A romániai megszorításoknak valójában az az igazi kérdése, hogy meggyőzik-e a hitelminősítő intézeteket, amelyek az elmúlt időszakban egymás után rontották le a szuverén román adósosztályzat kilátásait a magas költségvetési hiányra hivatkozva. Tavaly teljesen elszállt az ország államháztartás hiánya, a GDP 9,3 százalékának megfelelő deficit a 27 tagú unióban a legmagasabb volt.

Ezt idén elvileg 7 százalék alá szorítaná le Bukarest, csakhogy jó eséllyel ez sem fog összejönni, mivel a mostani előrejelzések alapján a növekedés lefulladni látszik. Az IMF idén alig 1,6 százalékos gazdasági bővülést jósol a tavalyi 0,9 százalékhoz képest, és ebben a prognózisban még nincs benne, hogy milyen hatással lesznek a megszorítások a növekedésre.

