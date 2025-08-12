Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 12. Kedd Klára napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A román gazdaság mélyrepülésben: rekordinfláció, brutális rezsiárak, recesszió

2025. augusztus 12., kedd 16:15 | Világgazdaság

Az energiaárak elszabadulása, az áfa- és jövedékiadó-emelés, valamint a gyenge gazdasági kilátások mély válságba sodorhatják Romániát.

  • A román gazdaság mélyrepülésben: rekordinfláció, brutális rezsiárak, recesszió

Jelentősen rontott a román gazdaság idei kilátásain a Román Nemzeti Bank: a júliusi inflációs jelentésében a 2025 decemberére vonatkozó inflációs előrejelzését az eddigi 4,6 százalékról 8,8 százalékra emelte, miközben már nem zárja ki a lehetőségét, hogy idén recesszióba csúszik a gazdaság. írta meg a VILÁGGAZDASÁG.

Román gazdaság: szinte minden az inflációt emeli

A bukaresti jegybank márciusi prognózisa még a fogyasztói árindex 4,6 százalékos emelkedését jelezte előre az idei év végére. A csúcs várhatóan szeptemberben lesz, amikor 9,6 százalékon tetőzhet a drágulás üteme. A jegybank elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy a fogyasztói árindex növekedésének felgyorsulása három okra vezethető vissza:

  • a villamos energia jelentős drágulása a piac július 1-től érvényes liberalizációja nyomán,
  •  az áfaemelés 
  • a jövedéki adó emelése hatása.

A jelentés bemutatásakor Mugur Isărescu jegybankelnök arra figyelmeztet, hogy az infláció az év végén meghaladhatja a 9 százalékot. Isarescu hangsúlyozta, hogy bár a román gazdaság egyelőre nem került recesszióba, ennek veszélye továbbra is fennáll. 

Minden a pénzügyi politikán múlik, mivel ez biztosítja a bizalmat az ország számára – jelentette ki a jegybank elnöke, aki szerint az, hogy recesszióba kerül-e a román gazdaság, nagyban függ az európai gazdaságtól, és a kilátások nem túl biztatóak. A kedvezőtlen külső körülményeket részben ellensúlyozhatja az uniós források lehívása, az ezekből finanszírozott beruházások.

A rezsiárak miatt lódult meg az infláció

Ahogy beszámoltunk róla, júliusban a fogyasztói árak átlagosan 7,8 százalékkal emelkedtek az előző havi 5,6 százalék után. Az infláció gyorsulásának oka, hogy július 1-jétől liberalizálták az árampiacot Romániában, ami azonnal megjelent a fogyasztói árakban, éves szinten az áramárak 63 százalékkal drágultak.

Eredetileg március végéig lett volna érvényes az árfplafon, ezt azonban meghosszabbították az elnökválasztásra hivatkozva. A szolgáltatók tavasszal értesítették először az ügyfeleket a várható változásokról, a román Electrica áramszolgáltató áprilisban jelentette be új július elsejétől érvényes díjszabását a háztartási fogyasztók számára. Főleg azoknál a háztartásoknál okozott ez áremelkedést, amelyek havonta több mint 300 kWh-t használnak.

Ugyanakkor az erdélyi magyar nyelvű hírportál, maszol.ro akor úgy számolt, hogy 100 kWh alatti fogyasztás esetén az új tarifával számolva a villanyszámla több mint kétszeresére nőhet. Konkrét példával élve: aki korábban havonta 120 kWh-t fogyasztott, az körülbelül 96 lejt fizetett.

 Július után ugyanez a fogyasztás már 180 lejbe kerülhetett, ami közel 90 százalékos drágulást jelent. Az inflációban ekkora mértékű havi növekedésre Romániában 2022 óta nem volt példa.

Két megszorítócsomag egy hónap alatt

Romániában július elején lépett életbe a megszorítások első köre. A hivatalba lépő Ili Bolojan kormány nem tétlenkedett, egy hónap alatt két megszorítócsomagot is elfogadott, ennek jegyében, 19 százalékról 21 százalékra emelték az áfát,  növelték a jövedéki adót, befagyasztották a béreket és nyugdíjakat két évre, 20 százalékos létszámcsökkentést rendeltek el a közigazgatásban, megszüntetették a bérpótlékokat, illetve szigorítottak az állami alkalmazottak korengedményes nyugdíjaztatási szabályain. 

"Nagyon világosan ki kell mondanunk, hogy ennek a csomagnak, annak ellenére, hogy stabilizálja a gazdaságunkat és megóv minket egy katasztrofális helyzettől, amelyben elveszítjük a befektetési besorolásunkat, vannak negatív hatása" – fogalmazott a román miniszter a megszorítások bejelentésekor, aki elismerte, hogy az intézkedések hatására romlani fog az életszínvonal.

Akár bóvliba is kerülhet Románia ősszel

Nem véletlenül sietős a kormánynak a megszorítások elfogadása, a tét ugyanis óriási: ha nem tudják kordában tartani a hiányt fenntartható módon, akkor ősszel nagy valószínűséggel a hitelminősítők bóvliba vágják a román államkötvényeket, ami tovább nehezítheti az államadósság finanszírozását. 

A romániai megszorításoknak valójában az az igazi kérdése, hogy meggyőzik-e a hitelminősítő intézeteket, amelyek az elmúlt időszakban egymás után rontották le a szuverén román adósosztályzat kilátásait a magas költségvetési hiányra hivatkozva. Tavaly teljesen elszállt az ország államháztartás hiánya, a GDP 9,3 százalékának megfelelő deficit a 27 tagú unióban a legmagasabb volt.

Ezt idén elvileg 7 százalék alá szorítaná le Bukarest, csakhogy jó eséllyel ez sem fog összejönni, mivel a mostani előrejelzések alapján a növekedés lefulladni látszik. Az IMF idén alig 1,6 százalékos gazdasági bővülést jósol a tavalyi 0,9 százalékhoz képest, és ebben a prognózisban még nincs benne, hogy milyen hatással lesznek a megszorítások a növekedésre.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva

 

További híreink

Borzalmas hírt közölt a gyönyörű Dávid Petra

Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó

Gyászol Hollywood: elhunyt az egykori gyereksztár

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

Alig 3 hónapja szült, máris tervben a következő baba? – Vasvári Vivien határozott igennel felelt a pletykákra

Donnarummát kirakták a keretből, meglepő helyen köthet ki a PSG kapusa

Trump Orbán Viktor tanácsát kérte az orosz–ukrán háború ügyében

A „magyarszabály” miatt került átadólistára a DVTK két légiósa – hivatalos

Soha nem volt még ennyi lehetőség a fiatalok előtt

További híreink

Soha nem volt még ennyi lehetőség a fiatalok előtt

Gazdasági értelemben is nagyot szakíthat Oroszország az alaszkai csúccsal

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump Orbán Viktor tanácsát kérte az orosz–ukrán háború ügyében
2
Bevándorlók támadtak meg és fosztottak ki német turistákat Rómában + videó
3
Botrányos adatok az ukrán menekültekről
4
Tragédia: kizuhant a negyedikről egy 16 éves fiú
5
Magyar Péter úgy húzná ki a HírTV dugóját a falból, mint egy hajszárítót + videó
6
Vezércikk - A Digitális Polgári Körök országos találkozója szeptember 20-án lesz + videó
7
Budai Gyula keményebb fellépést ígér: három év börtön is járhat az online agresszióért
8
Napindító: Orbán Viktor véleményét is kikérte az ukrajnai helyzetről Donald Trump + videó
9
Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal
10
Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Legfrissebb híreink

Dömötör Csaba: Az EU költségvetése a gazdák és a kohézió kárára Ukrajnát és a brüsszeli bürokráciát erősítené

Dömötör Csaba: Az EU költségvetése a gazdák és a kohézió kárára Ukrajnát és a brüsszeli bürokráciát erősítené

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő szerint az EU új költségvetési tervezete drasztikusan csökkentené az agrár- és kohéziós támogatásokat, miközben Ukrajnára, hiteltörlesztésre és a brüsszeli bürokraták számának növelésére fordítana többet. A politikus élesen bírálta a javaslatot, kiemelve, hogy az Európai Bizottság időzítése a viták elkerülésére irányult.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal

Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal

 Forr a nemzetközi diplomácia: Donald Trump a Trump-Putyin csúcstalálkozó után Karol Nawrocki új lengyel elnököt hívta meg a Fehér Házba szeptember 3-ra. A vezető, aki a választási kampányban is élvezte Trump támogatását, az ukrán válság árnyékában tárgyal az amerikai elnökkel, míg Donald Tusk lengyel kormányfő hoppon marad.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!