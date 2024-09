A republikánusok jelentésben bírálták az amerikai hadsereg kivonulását Afganisztánból

Úgy vélték, a demokraták választását "nem a biztonsági helyzetre alapozták", és nem is a Donald Trump elnöksége alatt, 2020-ban aláírt dohai megállapodásra, amely a csapatkivonás mellett a béke megteremtését is előírta. Nem alapult továbbá a nemzetbiztonsági szakértők és szövetségesek tanácsain sem.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.