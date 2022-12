A republikánus média kedvence már nem Donald Trump

Megosztás itt:

Az amerikaiak kétharmada nem akarja, hogy Joe Biden jelenlegi, vagy Donald Trump korábbi elnökök elinduljanak a 2024-es elnökválasztáson, fiatalabb jelöltekre vágynak – derült ki a Suffolk Egyetem decemberi közvélemény-kutatásából. „Új sheriff érkezett a városba” – utalt Ron DeSantis floridai republikánus kormányzóra David Paleologos, az egyetem politikai kutatások központjának vezetője. A felmérés szerint ugyanis DeSantis a republikánusok körében 65 százalékos támogatottsággal bír, míg Joe Biden elnököt 47:43 százalékos arányban győzné le a választásokon a regisztrált (biztos) szavazók körében.

A novemberi kongresszusi választások hatása túlmutat a januárban megalakuló megosztott törvényhozáson, az ugyanis az év végére már jól láthatóan átrajzolta a politikusok támogatottságát és a 2024-es esélyeket is.

Miután a Donald Trump által támogatott republikánus jelöltek nem tudtak olyan arányban győzedelmeskedni, mint arra sokan számítottak, többen elfordultak a korábbi elnöktől. Így tett – az elemzők szerint – a Fox News konzervatív hírcsatorna, vagy a New York Post napilap is, amelyek elnöksége idején Trump kedvencei voltak, a Fox Newst például napi négy-öt órában, hajnalba nyúlóan nézte.

- A NewsCorphoz tartozó Fox News, a The Wall Street Journal és az egykor még jelentős New York Post is már az álszent floridai kormányzóval foglalkozik

– fogalmazott korábban Trump.

Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew