A rendszerváltás óta nem volt ekkora tüntetés Szlovákiában

A rendszerváltás óta a legnagyobb tüntetést rendezték Pozsonyban – tízezren követelték a sorosozó Robert Fico és kormánya lemondását. A szlovák oknyomozó újságíró meggyilkolása ügyében az Európai Parlament szakbizottsága is elfogulatlan vizsgálatot követel. A szlovákiai különleges ügyészi hivatal egyik ügyésze pedig feljelenti a szlovák belügyminisztert a korrupciógyanús ügyek nyomozásának akadályozásáért.

Nagymácsédra látogatott az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága. A meggyilkolt oknyomozó újságíró, Ján Kuciak és menyasszonya házához mentek.

„Mélyen megosztott országot láttunk, nehéz helyzetben. Azt kell mondanom, hogy az országot megdöbbentette ez a gyilkosság. Mélyen elítéljük, és kifejeztük tiszteletünket a meggyilkolt pár előtt, ahol a bűncselekmény történt. Láttuk, hogy az ország intézményeit bizalmi válság sújtja; ezekben az intézményekben, ideértve a rendészeti szerveket is, nincs bizalma a lakosságnak” – fogalmazott a látogatás után Ingerborg Grassle EP-képviselő.

Több kormánytaggal is találkoztak a bizottság tagjai, akik átfogó és elfogulatlan vizsgálatot követelnek.

„Ez a legnagyobb nyomozás és nemzetközi együttműködés, amit valaha is láttam. Véleményem szerint igazi nyomozásra van szükség, amit bírósági döntés követ, eljárási hibák és anélkül, hogy megpróbálnák elkerülni az ítélethozatalt. Ugyanakkor ez jogi eljárás, és megértem, hogy nem lehet mindennap kommentálni, hol is tartanak épp” – tette hozzá a néppárti politikus.

Tagja volt a delegációnak a Párbeszéd uniós képviselője, Jávor Benedek is, aki szintén úgy véli, a szlovák társadalom elveszítette bizalmát a hatóságokban és a kormányban az újságíró-gyilkosság kapcsán. Az EP-képviselő a Hír TV-nek azt mondta: a szlovák rendőrség nyomozását együtt kell kezelni a politikai válsággal. A politikus úgy látja: uniós szinten is le kell vonni az ügy tanulságait; hogy miként lehetséges, hogy az uniós pénzek rendszerszintű megcsapolására nem az uniós hatóságok, hanem egy 27 éves tényfeltáró újságíró jött rá.

„A helyzet megoldásának a kulcsa most sokkal inkább a szlovák kormány, mint az ellenzék kezében van. A kormány bukását elsősorban az hozhatja el, hogy a Híd–Most kilép a koalícióból. Erről a Hídnál a jövő hét elején dönthetnek. Az előre hozott választás jelen pillanatban nagyon kétséges kimenetelű, tulajdonképpen valamennyi induló, így az ellenzéki pártok számára is. Nem látom, hogy olyan nagyon erős érdeke fűződne bárkinek is egy előre hozott választáshoz” – mondta Jávor.

Közben Pozsonyban több mint tízezren tiltakoztak. A demonstrációt az Álljunk ki a tisztességes Szlovákiáért! jelszóval hirdették meg. A tüntetők egy része „Elég volt Ficóból!” és hasonló kormányellenes jelszavakat tartalmazó transzparenseket emelt a magasba. Pozsonyban ez volt a legnagyobb tömegmegmozdulás 1989, azaz a rendszerváltás óta.