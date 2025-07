A rendőrség is tudott az AfD társelnöke elleni akcióról? + videó

Megosztás itt:

Ahogy az Origo is beszámolt róla, élő adásban próbálták meg elhallgattatni Alice Weidelt, az AfD társelnökét. Az ARD vasárnap délután sugározta szokásos nyári politikai interjúját, amelynek ezúttal Alice Weidel volt a vendége. A beszélgetés azonban alig tudott érvényesülni, miután a túlpartról hangos és kitartó demonstráció kezdődött. A zaj elnyomta a műsorvezető kérdéseit is, Weidelnek többször előre kellett hajolnia, hogy egyáltalán hallja, mit mondanak neki.

Tudott a rendőrség az akcióról, és hagyták, hogy zavart keltsenek?

A vasárnapi tiltakozó akció mögött a Philipp Ruch vezette Zentrum für politische Schönheit (ZPS) állt. Ruch azóta részletesen nyilatkozott az akcióról a Bild helyettes főszerkesztőjével, Paul Ronzheimerrel folytatott podcast-beszélgetésben. Amikor megkérdezték, honnan tudta a ZPS az interjú helyszínét és időpontját, Ruch így válaszolt:

,,Ez természetesen üzleti titok."

Ruch azt állítja, hogy a ZPS csak azért tudott közvetlenül az ARD szabadtéri stúdiójával szemben elhelyezkedni, mert kapcsolatban állnak a berlini rendőrséggel. A Berliner Zeitung szerint a berlini rendőrség időközben két szabálysértési eljárást indított a szervezők ellen, mivel a tiltakozó akciót nem jelentették be. Már az is kérdéseket vet fel, hogyan valósulhatott meg a tiltakozás zavartalanul, mivel a Bundestag (Németországi Szövetségi Köztársaság parlamentjének alsóháza) közvetlen környezetében elvileg tilos tüntetéseket és felvonulásokat tartani – számolt be róla az Exxpress.

A Junge Freiheirt megkeresésére a berlini rendőrség szóvivője nem kívánt nyilatkozni Ruch állításaival kapcsolatban, és annyit közölt:

,,Az összetettebb, nem napi aktualitású sajtómegkeresések feldolgozása több napot is igénybe vehet."

Az AfD követelte az interjú megismétlését:

,,Ilyen helyzetben az ARD-nek egy stúdióba kellett volna visszavonulnia, hogy biztosítsa a zavartalan és korrekt interjút" – mondta Markus Frohnmaier, az AfD frakcióvezető-helyettese.

