2018. december 9.,
vasárnap, Natália napja

A rendőrök álltak a brexit-támogatók és a brexit-ellenzők közé

Hír TV

2018. december 9., vasárnap 22:30

Ezrek tüntettek Londonban a brexit ellen és a brit kilépés mellett is. A két tábor közötti összecsapást a rohamrendőrök akadályozták meg.

Cáfolják, hogy elmarad a brexit-szavazás

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Cáfolják, hogy elmarad a brexit-szavazás

Sajtóértesülések szerint azért maradhat el, mert Theresa May még megpróbál módosításokat elérni az egyezményben.

A brit sajtó közben úgy értesült, elképzelhető, hogy Theresa May hétfőn bejelenti a brexit-megállapodásról szóló parlamenti szavazás elhalasztását, mivel a hétvégi évzáró uniós csúcson még megpróbál kedvezményeket kiharcolni a szigetország számára. Ezt azonban egyelőre a miniszterelnöki hivatal cáfolja, szerintük kedden megtartják a voksolást.

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