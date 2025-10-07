Keresés

A Putyinra tett nyomásgyakorlás eszközét látja az amerikai Tomahawk rakétákban az ukrán vezetés

2025. október 07., kedd 13:23 | MTI
NATO Parlamenti Közgyűlés Egyesült Államok Háború Ukrajnában Tomahawk rakéta Jehor Csernyev

Az Egyesült Államok először néhány darab vagy néhány tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, de azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára - írta Jehor Csernyev ukrán parlamenti képviselő, a NATO Parlamenti Közgyűlésében részt vevő ukrán küldöttség vezetője kedden a Facebook közösségi oldalon tett bejegyzésében.

  • A Putyinra tett nyomásgyakorlás eszközét látja az amerikai Tomahawk rakétákban az ukrán vezetés

"Donald Trump amerikai elnök nem fog olyan gyorsan döntést hozni arról, hogy adjanak-e nekünk Tomahawkokat, mint szeretnénk, mert számukra ez elsősorban a Vlagyimir Putyin orosz elnökre gyakorolt nyomás eszköze lesz, hogy tárgyalásokra kényszerítsék, és csak azután a katonai képességeink erősítése" - fogalmazott a képviselő. Azt írta, hogy Trump nem véletlenül beszél bizonytalanul a döntésről: azt szeretné tisztázni, hogyan fogják ezeket a rakétákat használni.

"Minden egyes ilyen lépésnél Putyinnak lehetőséget adnak a visszalépésre és a tárgyalások megkezdésére. Ezért valószínűleg a robotrepülőgép-szállítások és azok használata nagyon fokozatos lesz. Először adnak nekünk, de csak néhány darabot, vagy egy-két tucatot, de azonnal nem engedik majd, hogy bevessük, hanem figyelik a Kreml reakcióját" - fejtette ki Csernyev. Hozzátette, hogy ha a Kreml részéről nem lesz reakció, akkor Ukrajna néhánnyal csapást mérhet az orosz határvidékre. "Ha pedig Putyin ezután sem ül le tárgyalni, a hatótávolságot kicsit növelni tudjuk, és a szállítások is valamelyest nőnek. (...) Egy idő múlva pedig minden korlátozást feloldanak, kivéve talán a Kreml és közvetlenül Putyin elleni csapásokat" - vélekedett. Szerinte mindez több hónapig is eltarthat.

Az ukrán 141. különálló gépesített dandár arról számolt be, hogy visszavették a Dnyipropetrovszk megyei Szicsneve falut. A közlés szerint a művelet során ötven orosz katonát megöltek, nyolcat pedig foglyul ejtettek.

Az ukrán 63. különálló gépesített dandár a Facebookon arról, adott hírt, hogy fogságba ejtettek egy 22 éves indiai férfit, aki az orosz hadseregben harcolt. A közzétett videófelvételen a férfi - aki Madzsotiként mutatkozott be - azt mondta, hogy egyetemista, és Oroszországba érkezett tanulni, de kábítószer birtoklásán kapták, és hogy elkerülje a 7 éves börtönbüntetést, aláírta a katonai szerződést. Kijelentette, hogy nem akart harcolni, eleve szökést tervezett, ezért az első roham során azonnal megadta magát az ukrán dandár katonáinak. Azt is mondta, hogy nem akar visszamenni Oroszországba. "Inkább itt ülök börtönben. Ha lehet, küldjenek haza Indiába" - tette hozzá.

Az Ukrenerho ukrán állami áramszolgáltató vállalat közölte, hogy orosz támadások áramszüneteket okoztak kedd reggelre több réióban, Csernyihiv, Harkiv, Dnyipropetrovszk és Donyeck megyékben. Csernyihiv megyében kénytelenek óránkénti áramkorlátozásokat alkalmazni.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 152 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 88-at semmisített meg.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

