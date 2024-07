A politikai bénulás veszélye fenyegeti Franciaországot

Az is egy lehetséges végkimenetel, hogy a jobb- és baloldali, valamint a centrista pártok ad hoc szövetségeket hoznak létre, hogy az új parlamentben megszavazzák az egyes jogszabályokat, ahelyett, hogy koalíciós kormányt próbálnának létrehozni. Az már most kijelenthető, hogy mindkét megoldás politikai bizonytalanságot vonna maga után. Lehetséges az is, hogy a három csoport – a jobboldal, Macron centrista szövetsége vagy a baloldal – egyike sem lesz elég nagy ahhoz, hogy egyedül kormányozzon, koalíciós megállapodást kössön, vagy biztosítsa, hogy működőkepés kisebbségi kormányt tudjon vezetni. Ebben az esetben Franciaországot a politikai bénulás veszélye fenyegetné, kevés vagy semmilyen törvényt nem fogadnának el, és egy ideiglenes kormány irányítaná az alapvető napi ügyeket.

