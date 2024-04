A Politico szerint egyáltalán nem vehető biztosra Von der Leyen újrázása

Megosztás itt:

Bár Ursula von der Leyen korán egyértelművé tette, hogy elindul egy második ötéves ciklusért az Európai Bizottság vezetésére, és a kampánya is hivatalosan beindult, s mögötte áll az Európai Néppárt is – most mégis megroppanni látszik a kampánya.

A Politico szerint két hónappal a júniusi európai parlamenti választás előtt a brüsszeli berkekben arról beszélgetnek,

egyáltalán nem vehető biztosra Von der Leyen újrázása.

Ennek egyik legfőbb oka egy uniós hivatalnok szerint a „hatalmi arrogancia”, hogy Von der Leyen azt hitte, mindent megúszhat. Most viszont sok eddigi problémát a fejére olvasnak.

Szemben a Von der Leyen nemzetiségét és hátországát adó németekkel, a francia vezetés a mai napig lebegteti, hogy támogatni fogja-e valamikor a mostani bizottsági elnököt. Még az Európai Néppárthoz (EPP), Von der Leyen anyapártjához tartozó francia mérsékelt jobboldaliak, a Republikánusok is leszögezték, hogy Von der Leyen nem az ő jelöltjük.

A Politico szerint az olyan botrányok és vitatott lépések, mint a Pfizergate (Von der Leyen titkos levelezése a Pfizer vezetőjével az EU-s vakcinabeszerzésekről), Von der Leyen balról vitatott izraeli útja vagy épp egyik EU-követ emberének bukása a nem megfelelő kinevezése miatt, mind oda vezetnek, hogy a Bizottság elnökének meggyengült a pozíciója, és már nem veszik előre biztosnak az újbóli megválasztását.

