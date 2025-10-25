Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 25. Szombat Blanka, Bianka napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Svenk 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A pokol kapujában: Castel elemzése megmutatja, miért van most nagyobb szükség Budapestre, mint valaha

2025. október 25., szombat 10:35 | Magyar Nemzet

Robert C. Castel 74 orosz-amerikai csúcsot elemzett. Az adatok bizonyítják: a béke aprólékos munka. Ezért van szükség a magyar diplomáciai útra a háborús eszkaláció helyett.

  • A pokol kapujában: Castel elemzése megmutatja, miért van most nagyobb szükség Budapestre, mint valaha

Aki ma a szomszédunkban zajló háborúra és a befagyott frontvonalakra tekint, az joggal érzi úgy, hogy a világ a pokol kapujában táncol. A nemzetközi fősodor (Brüsszel és Washington) válasza erre a pattanásig feszült helyzetre az eszkaláció, a fegyverszállítások növelése és a diplomácia teljes elutasítása. A "békepárti" álláspontot – amit Magyarország képvisel – naivitásként, sőt, árulásként bélyegzik meg.

De mit mond a valóság? Mit mond a történelem? Robert C. Castel (Magyar Nemzet) hideg tényekkel operáló elemzése nem csupán egy történelmi cikk, hanem egy túlélési kézikönyv.

 A rideg valóság: A béke ritka, mint a fehér holló

 Castel 74 orosz-amerikai csúcstalálkozót vizsgált meg 1943-tól napjainkig. Az eredmény kijózanító: a 74 találkozóból mindössze 14 hozott sikert. 57 "vegyes" eredménnyel zárult, 3 pedig teljes kudarc volt.

Mit jelent ez ránk nézve? Azt, hogy a béke nem alapállapot, hanem egy ritka, törékeny kivétel. Azt üzeni, hogy a brüsszeli háborús retorika, amely a "győzelemig" tartó harcról beszél, figyelmen kívül hagyja a történelmi realitásokat.

 A kudarc receptje: Tárgyalni a "forrponton"

 A cikk legfontosabb tanulsága, hogy a siker soha nem a nagy konfliktusok forrpontján születik. A látványos botlások (mint az 1960-as párizsi csúcs) azt mutatják, hogy a pattanásig feszült helyzetben tartott, előkészítetlen tárgyalások csak olajat öntenek a tűzre.

És mit látunk ma? A Nyugat pontosan ezt a hibát követi el. Feltételeket szab, ultimátumokat ad, és elvárja, hogy a másik fél megalázkodva tárgyalóasztalhoz üljön. Castel elemzése bizonyítja: ez a stratégia történelmileg halálra van ítélve.

 A magyar út: A "legókocka-diplomácia"

 De akkor hol terem a béke? Castel válasza egyértelmű: a siker "gondos előkészítés, technikai egyeztetések és jól körülhatárolt témakörök nyomán" jön létre. Ahogy fogalmaz: a diplomácia "a jól átgondolt és precízen felépített apró legókockák felhőkarcolója".

A történelem "aranykora" az enyhülés (détente) időszaka volt, vagy Reagan és Gorbacsov személyes kémiája, amely apró lépésekkel, a fegyverzet-ellenőrzés mentén épített bizalmat.

És pontosan ez az a stratégia, amit Magyarország képvisel. Amikor a magyar kormány a tűzszünetről, a kommunikációs csatornák nyitva tartásáról és a tárgyalások megkezdéséről beszél, akkor nem naiv ábrándokat kerget, hanem a 74 csúcstalálkozó egyetlen sikeres modelljét képviseli.

Konklúzió: Miért Budapest?

A cikk említi a "feltételes módban készülő budapesti csúcstalálkozót".  Szerintünk Budapest itt nem csupán egy földrajzi helyszín. Budapest egy filozófia.

Amíg a világ többi része elfelejtette, hogyan kell "legókockákból" diplomáciát építeni, addig Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely még érti ezt a mesterséget, és kínálja magát "tapasztalt közvetítőként". Castel elemzése tehát nem más, mint a magyar békepárti politika történelmi és tudományos igazolása.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Facebook

További híreink

Így néz ki Magyar Péter háborús menete – videó

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

Kossuth Lajos nyomára bukkant Till Attila Londonban

Súlyos buszbaleset történt az M1-esen, roncsok közé szorultak az emberek

8 gyakori kazánhiba, amit te is meg tudsz oldani, nem kell szerelőt hívni

Varga Barnabással ezúttal úgy példálózik az UEFA, hogy annak nem örülnek a fradisták

A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

Hoppá! 1000 forintért adja a Lidl a 10 darabos szettet!

Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról

További híreink

Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról

Iskolaépületnek hajtott egy busz, többen megsérültek + videó

Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban
2
Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó
3
Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról
4
A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét
5
Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára
6
Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen
7
Célpont – Magyar Péter újra a Fidesz árnyékában lépked? + videó
8
Komment – Nemzetközi lapok is írtak a Békemenetről + videó
9
Vezércikk – Megmutatta magát a valóság október 23-án + videó
10
Vasárnap egy órával többet aludhatunk

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!