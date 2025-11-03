A Pentagon rábólintott, de Trump egyelőre nem engedélyezi a Tomahawk rakéták Ukrajnának adását

Megosztás itt:

Az amerikai elnök vasárnap az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva beszélt az ukrajnai háborúról és megjegyezte, hogy döntése még "megváltozhat".

Donald Trump ugyanakkor kijelentette: nincs olyan pont, azaz "utolsó csepp a pohárban", amiből azt a következtetést vonhatja le, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen a háború lezárására Ukrajnával.

"Néha hagyni kell, hogy végigküzdjék" - fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette, most ez zajlik Oroszország és Ukrajna között. "Ez egy kemény háború Putyinnak, rengeteg katonába kerül, talán egymillióba is" - hangoztatta Donald Trump megjegyezve, hogy ez Ukrajna számára is egy kemény háború.

Forrás: MTI

Fotó: MTI