Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A Pentagon rábólintott, de Trump egyelőre nem engedélyezi a Tomahawk rakéták Ukrajnának adását

2025. november 03., hétfő 09:29 | MTI
Pentagon Donald Trump háború Ukrajnában Tomahawk rakéták

Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére.

  • A Pentagon rábólintott, de Trump egyelőre nem engedélyezi a Tomahawk rakéták Ukrajnának adását

Az amerikai elnök vasárnap az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva beszélt az ukrajnai háborúról és megjegyezte, hogy döntése még "megváltozhat".

Donald Trump ugyanakkor kijelentette: nincs olyan pont, azaz "utolsó csepp a pohárban", amiből azt a következtetést vonhatja le, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen a háború lezárására Ukrajnával.

"Néha hagyni kell, hogy végigküzdjék" - fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette, most ez zajlik Oroszország és Ukrajna között. "Ez egy kemény háború Putyinnak, rengeteg katonába kerül, talán egymillióba is" - hangoztatta Donald Trump megjegyezve, hogy ez Ukrajna számára is egy kemény háború.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Vonaton tombolt és rendőrökre támadt – alig hisszük el, milyen ítélet született

Dibuszt emlegették a vereség után; tovább bűnhődik a Fradi lökdösődő kapusa

„Újabb kudarc" – Wirtzért már Németországban is aggódnak Szoboszlai teljesítménye után

Erre senki nem számított – lehullt a lepel a Házasság első látásra kulisszatitkairól

Alexander-Arnold elárulta, a Liverpool három játékosa üzent neki, Szoboszlai nem

Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért

Horrorsérülést szenvedett a Liverpool sztárja, kórházba kellett szállítani – videó

Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó

További híreink

Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
2
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
3
Eldőlt, Tiszabura megint választott
4
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
5
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
6
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
7
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
8
Nigéria várja az amerikai haderőt
9
Óriási magyar sikerek darts-ban
10
Sajtóklub – Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

65 név emlékeztet arra, hogy hova vezet a gyűlölet

65 név emlékeztet arra, hogy hova vezet a gyűlölet

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap Kárpátalján, a Beregszászi járásban található Zápszonyban a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére létrehozott emlékhely átadásán mielőbbi békét sürgetett.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!