Külföld

A példátlan királyi lépés után újabb döntést hozott III. Károly Andrásról

2025. november 02., vasárnap 14:30 | MTI
A brit uralkodó kérte, hogy szexuális botrányba keveredett öccsétől, Andrástól a hercegi cím után magas katonai rendfokozatát is vonják meg - közölte vasárnap a brit védelmi miniszter.

III. Károly király kezdeményezésére a héten már megfosztották Andrást hercegi címétől. A 65 éves egykori yorki herceget azért illette meg a hercegi rang, mert édesanyja a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő volt.

A hercegi cím megvonásának előzményeként az immár magánszemélynek számító Andrásról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett.

Epstein egyik áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre - aki az idén szintén öngyilkos lett - 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel.

Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

Ezt az ügyet sikerült peren kívüli egyezséggel rendezni, a botrány azonban néhány hete ismét fellángolt, miután valótlannak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel megszakította a kapcsolatot a volt nagybefektető szexuális bűncselekményeinek napvilágra kerülése után.

A brit sajtó az utóbbi napokban feltárta azt is, hogy András megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról.

Ezután született a XVI. század óta példátlan döntés András hercegi címének megvonásáról.

A volt herceg ugyanakkor jelenleg még birtokolja a királyi haditengerészet altengernagyi rendfokozatát.

John Healey brit védelmi miniszter a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában azonban közölte: III. Károly király jelezte, hogy szeretné, ha Andrástól ezt a rendfokozatot is megvonnák.

Healey úgy fogalmazott, hogy "az uralkodó kezdeményezése helyénvaló", és a kormány "dolgozik a király kifejezésre juttatott szándékának teljesítésén".

András már a botrány korábbi szakaszaiban több más tiszteletbeli katonai titulusáról lemondott, tényleges altengernagyi rendfokozatát azonban megtartotta.

A volt herceg 22 évet szolgált a brit királyi haditengerészet helikopterpilótájaként, és a Falkland-szigetekért Argentínával 1982-ben megvívott, brit győzelemmel végződött véres háborúban igen veszélyes közvetlen hadszíntéri bevetéseken vett részt, amelyekért annak idején általános közmegbecsülésnek örvendett.

András 2015 óta viseli az altengernagyi rendfokozatot.

