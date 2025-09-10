Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A Patrióták már nagyon leváltanák Ursula von der Leyent

2025. szeptember 10., szerda 15:46 | MTI
bizalmatlansági indítvány Ursula von der Leyen Patrióták

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen - jelentette be Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban szerdán.

  • A Patrióták már nagyon leváltanák Ursula von der Leyent

"Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen" - fogalmazott Jordan Bardella, majd arról tájékoztatott, hogy ehhez már összegyűjtötték a szükséges aláírásokat.

"Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat" - fogalmazott a francia politikus, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság "hitelt vesztett, elszigetelt" elnöke ellen szól.

Gál Kinga közölte:

az, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak Ursula von der Leyen ellen, válasz arra, hogy az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik.

Mindezekről az Európai Parlamentben nem lehet vitát folytatni, annak ellenére, hogy a kellő számú aláírást a frakció ehhez gyűjtötte - mondta. Ez jól mutatja azt az álszentséget, ami átjárja az Európai Uniót - hívta fel a figyelmet.

Európa gyengébb, mint valaha. Az Európai Bizottság és elnöke képtelen Európa legfontosabb kihívásaival, köztük a béke megteremtésével, a kereskedelmi kérdésekkel, a versenyképesség helyzetével vagy a migrációval megbirkózni. Ezekre a kérdésekre az évértékelő beszédben az uniós bizottság elnöke válaszokat nem adott. "Amit ma hallottunk, az ugyanannak a hibás megközelítésnek a továbberősítése, ráadásul egy háborús logika, egy háborús pszichózis mentén, ami ijesztő" - fogalmazott.

Ahelyett, hogy megoldásokkal szolgálna, az Európai Bizottság maga vált problémává

- mutatott rá a Fidesz politikusa. Az uniós bizottság elnökének felelősséget kellett volna vállalnia, és be kellett volna jelentenie a lemondását, amire az unió helyzetéről tartott szerdai beszéde kiváló alkalom lett volna - jegyezte meg.

A jelenlegi helyzetben az uniónak olyan új vezetésre van szüksége, amely az európai népek valódi érdekeit képviseli. Itt az ideje annak, hogy ez az Európai Bizottság szedje a sátorfáját - tette hozzá Gál Kinga.

További híreink

Miért a szőlő az ősz legértékesebb gyümölcse?

Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál

Szívükhöz kaptak a rajongók: összeesett, majd elhunyt a népszerű sztár

Varga Barnabás miért nem tud uralkodni magán? Rossi: vészhelyzetbe kerültünk

100 ezernél kezdődik egy éjszaka! Ebben a budapesti luxushotelben laknak Cristiano Ronaldóék - galéria

Ronaldóra több százan vártak Budapesten, ezt kapták cserében a sztártól

Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

„Elképesztő légkörben, fantasztikus stadionban játszottunk ” – portugál vélemények a magyarok elleni siker után

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

További híreink

Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján
2
Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak
3
Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti
4
Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál
5
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
6
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
7
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
8
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak
9
Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között
10
A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!