A patrióta jobboldal tarol Európában

A német jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) megelőzte a kormányzó Kereszténydemokrata Uniót (CDU) a Forsa Társadalomkutató és Statisztikai Elemző Intézet augusztus 12-én közzétett új közvélemény-kutatásában. Az eredmények szerint Alice Weidel pártja 26 százalékkal vezet, két ponttal megelőzve a 24 százalékos CDU-t – írja a V4NA.

Az AfD legutóbb áprilisban, a Szociáldemokratákkal (SPD) folytatott koalíciós tárgyalások során előzte meg a CDU-t, de a jelenlegi különbség a 2025. februári előre hozott választások óta a legnagyobb. A Politico Brussels szerint a Forsa közvélemény-kutatása arra utal, hogy Friedrich Merz kancellár, miközben olyan külpolitikai kérdésekre összpontosít, mint az ukrajnai háború és Európa kapcsolatai az Egyesült Államokkal Donald Trump elnöksége alatt, egyre növekvő elégedetlenséggel néz szembe belföldön.

