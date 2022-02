A párizsi kormány elindítja a franciaországi iszlám megreformálását

Megosztás itt:

A Franciaországi Iszlám Fórum (FIF) nevű szervezet irányító testülete vallási és világi vezetőkből fog állni, akik a legnagyobb nyugat-európai muzulmán közösséget fogják segíteni a munkájukkal. A FIF vezetésének minden egyes tagját személyesen a francia kormány fogja kiválasztani, és ennek legalább a negyede nő lesz.

"Haladnunk kell a korral" - jelentette ki Gerald Darmanin francia belügyminiszter a FIF szombati párizsi megnyitó ünnepségén a gazdasági, szociális és környezetvédelmi tanácsban. "Újraindítjuk az állam és a vallás közötti kapcsolatokat..., egy újfajta párbeszéd alapján, amely nyitottabb, befogadóbb és reprezentatívabb lesz a franciaországi muzulmán sokszínűség tekintetében" - mondta.

Franciaországban az elmúlt években számos, szélsőséges iszlám támadók által végrehajtott vérontás történt, az elmúlt tíz évben pedig több száz francia állampolgár csatlakozott a dzsihadista harcosokhoz Szíriában. A franciák egy része szerint a radikalizáció valós veszélyt jelent az országban, de a kritikusok szerint a kormány erőfeszítései mögött valójában politikai megfontolások húzódnak: Macron így próbál jobboldali szavazókat átcsábítani centrista pártjához az április 10-i francia elnökválasztás előtt.

A kormányzati terv támogatói szerint a FIF segít majd megőrizni Franciaország - és öt millió muzulmán állampolgára - biztonságát, valamint biztosítja, hogy az iszlám vallás franciaországi gyakorlása megfeleljen az ország egyik legfontosabb történelmi hagyományának: az állam és vallás szétválasztásának a politikai- és közéletben.

Ugyanakkor a kormányzati erőfeszítés bírálói, köztük számos muzulmán vallású állampolgár, akik francia identitásuk részének tekintik az iszlámot, úgy vélik, hogy a kormány kezdeményezése csak újabb lépés az intézményesített diszkrimináció felé, amely a teljes muzulmán közösséget teszi felelőssé a néhány szélsőséges által végrehajtott erőszakos támadásokért, és a kormány lépése csak újabb akadályt támaszt majd az életükben.

A FIF létrehozása egyben megszünteti a korábbi Muzulmán Hitvallás Francia Tanácsát (CFCM), amelyet 2003-ban hozott létre Nicolas Sarkozy akkori belügyminiszter, későbbi francia elnök. A CFCM egyfajta közvetítő szerepet játszott a francia kormány és a vallási vezetők között.

Az iszlám a második leggyakoribb vallás Franciaországban, amelynek nincs egyetlen vezetője, és számos változata létezik a mérsékelt iszlámtól a vallást szigorúan értelmező szalafistákon át a nyíltan radikális közösségekig.

Macron elnök kezdeményezése alapján az imámokat helyben, Franciaországban képeznék, ahelyett, hogy Törökországból, Marokkóból vagy Algériából hívnák be őket - ezt a lépést sokan támogatják a muzulmán közösség tagjai közül is. A kormányzati terv ezenkívül szakít a muzulmán imámok és vallási vezetők központi szervezetének koncepciójával is.

A franciaországi muzulmánokat megosztja kormányzati terv. A párizsi nagymecsetbe pénteki imádságára érkező muzulmán hívők egy része óvatosan üdvözölte a kezdeményezést, míg mások attól félnek, hogy az túl messzire megy vallásuk korlátozásában, vagy úgy vélik, hogy a kormány csak muzulmán intézményeket célzott meg, de hasonló változásokat keresztény szervezetek esetén nem javasolna.

MTI