A pápánál tárgyalt a palesztin elnök

A közlemény kiemelte, hogy a katolikus egyházfő és a palesztin elnök találkozója a két állam között 2015. júniusában aláírt átfogó megállapodás tizedik évfordulója alkalmából tartották meg. A XIV. Leó és Mahmúd Abbász közötti találkozón szó volt a gázai civil lakosság megsegítésének sürgősségéről, a konfliktus befejezéséről, valamint a két, egymás melletti izraeli és palesztin állam felé vezető út folytatásáról.

A 89 éves Mahmúd Abbász szerdán érkezett Rómába, és első útja Ferenc pápa sírjához vezetett a Santa Maria Maggiore-bazilikába. A bazilika előtt újságíróknak nyilatkozva hangoztatta: tiszteletét tette a néhai pápa emléke előtt, mivel "nem felejthetem, mennyit tett Palesztináért és a palesztin népért, és nem felejtem, hogy Ferenc pápa elismerte Palesztinát anélkül, hogy erre őt bárki megkérte volna".

Ferenc pápa egy évvel megválasztása után, 2014 júniusában közös békeimát vezetett a Vatikán kertjeiben, amelyen többek között részt vett Mahmúd Abbász és az akkori izraeli elnök, Simón Peresz. Ferenc pápa többször egyeztetett telefonon Mahmúd Abbászzal a Hamász palesztin terrorszervezet 2023. október 7-i támadása, valamint Izrael azt követő válasza után.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock