A pápai állam lehet az orosz-ukrán béketárgyalások következő helyszíne + videó

XIV. Leó pápa nemcsak péteri szolgálatát kezdte el vasárnap, hanem békemisszióját is. A katolikus egyházfő pontifikátusának első szavai a békére irányultak. Minden jel arra utal, hogy az új pápa a béketeremtés központi alakja kíván lenni. A vasárnapi beiktatási szentmise lehetőséget kínált arra, hogy a pápa személyesen találkozzon a konfliktusban érintett féllel és megkezdje békemisszióját. Az olasz lapok arról cikkeznek, hogy a Vatikán olyan semleges állam, mely ideális a béke helyreállítására. Isztambul után a Pápai Városállamra szegeződik tehát a világ figyelme. Az Ansa hírügynökség arról ír, hogy megegyezés született, hogy a Vatikán legyen a békekötések színhelye. Marco Rubino külügyminiszter, J.D Vance amerikai alelnök és Zelenszkij ukrán elnök megállapodott abban, hogy a Pápai Állam legyen az Ukrajna megszállásából fakadó konfliktus letisztázásának helyszíne. A Vatikán egy olyan semleges állam, ahol mindkét fél biztonságban érezheti magát. Róma püspökének beiktatási miséjén bár nem vett részt Oroszországból érkezett küldöttség, de a vatikáni diplomácia továbbra is a békekötések előkészítésén dolgozik. A pápa vasárnap fogadta Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, ma pedig az amerikai küldöttség tagjaival találkozik. A sajtó arról is beszámolt, hogy közel fél órás tárgyalásra került sor Zlenszkij ukrán elnök és Vance amerikai alelnök között az amerikai nagykövetségen a Villa Taverna épületében.