A pápa felelős politikai szerepvállalásra szólította fel a katolikusokat

Az elmúlt hetekben a pápa több olaszországi városba is ellátogatott, köztük Velencébe, Veronába és most Triesztbe. Ferenc - a Vatikán államfőjeként - június közepén részt vett a G7-ek dél-olaszországi csúcstalálkozóján.

"A mai világban - mondjuk ki az igazat - a demokrácia nem örvend jó egészségnek. Ez érdekel és aggaszt is bennünket, mert az emberiség jóléte forog kockán" - mutatott rá beszédében a pápa. "A demokrácia szó nem egyszerűen a választások szinonimája. A demokrácia megköveteli olyan feltételek megteremtését is, hogy mindenki ki tudja fejezni a véleményét. A választók csökkenő száma viszont aggodalommal tölt el" - mondta Ferenc pápa.

