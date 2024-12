A palesztin párti tüntetők rendbontásai folyamatosak Olaszországban + videó

Megosztás itt:

"Nem nyugszanak a kedélyek Olaszországban, a baloldali szervezetek és a palesztin párti tüntetők zavargása folyamatos. A hétvégén Milánóban vonultak fel a rendbontók a Sacala Operaháznál. A Scala idén Giuseppe Verdi a Végzet hatalma című darabjával nyitotta az évadot, kormánytagok és más fontos közéleti személyek részvételével, de az esemény hangulatába belepiszkítottak a tüntetők. Pár órával az est megnyitása előtt vörös szőnyeget terítettek a bejárathoz, melyet vastag trágyaréteggel borítottak be. Giorgia Meloni miniszterelnök, Matteo Salvini kormányfő - helyettes, Ignazio La Russa házelnök, valamint Benjamin Netanjahu izraeli elnök arcképeit helyezték el benne. A kormány tagjat az földre terített ürülékhez hasonlították. A demonstrálók azzal vádolják a kabinetet, hogy folyamatosan csökkenti az oktatásra és az egészségügyre szánt forrásokat, miközben hatalmas pénzösszeggel támogatja Ukrajnát, finanszírozza a háborút. Azt is felháborítónak tartották, hogy egy orosz származású szoprán énekesnő is volt a Scala előadói között. A zavargások az előadás közben is folytatódtak. A tüntetők megpróbálták áttörni a rendőrség kordont és bejutni a Scala épületébe. Petárdával és könnygáz bombával dobálták meg a sorfalat álló rendőröket. Bár fizikai sérülés nem történt, az ünnepi, emelkedett hangulatot sikerül megrontaniuk a tüntetőknek."