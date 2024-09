A nyugati atomhatalmak Oroszországot, Kínát és Észak-Koreát jelölték meg jelentős kockázatforrásként

A brit–amerikai nukleáris megállapodás állandó alapokra helyezése jelentős előrelépés a két ország közti védelmi kapcsolat újjáélesztésében, és más nyugati hatalmakat is motiválhat a modernizálásra – nyilatkozta David Cullen, a Nuclear Information Service brit agytröszt igazgatója a Financial Timesnak.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.