A nyugat-balkáni országok többségében továbbra is több száz új fertőzött van naponta

Magyarországon a jelenlegi helyzetben a szabályok megfelelően működnek – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. 21 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4526-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 50 éves krónikus beteg férfi, így az elhunytak száma 597 főre emelkedett, 3364-en pedig már meggyógyultak. Kiemelt fontossággal bír a kontaktkutatás a koronavírus-járvány megfékezése szempontjából - jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos. A sárga vagy piros besorolású országból Magyarországra érkezőknek már fizetniük kell a kéthetes kötelező házi karantént kiváltó PCR-tesztekért. Rendkívüli ülést tart a parlament hétfőn az Európai Uniós költségvetésről. A tanácskozást az ellenzéki pártok kezdeményezték, szerintük ugyanis nem teljesültek az Országgyűlés által megfogalmazott elvárások, amelyekkel a kormányfő Brüsszelbe utazott. Dömötör Csaba államtitkár közölte: a kormánypártok nem vesznek részt a baloldal színjátékában, és nem mennek el az ülésre, valamint rámutatott, hogy Orbán Viktor 3 milliárd eurós plusz támogatást szerzett Magyarországnak a legutóbbi EU-csúcson. Orbán Viktor miniszterelnök Magyarország érdekeinek megfelelően járt el Brüsszelben, az ellenzék csak politikai cirkuszt csinál – mondta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint májusban a bruttó átlagkereset 398 800 forint volt, 9,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A kilábalás és a gazdasági fellendülés jeleként értékelte a legfrissebb béradatokat a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor különösen jelentősnek nevezte, hogy a nehéz gazdasági helyzetben Magyarországon májusban is jelentős mértékben nőttek a bérek. Az idei jegyzésekkel együtt már több mint 4700 milliárd forintért vásárolt a lakosság a legújabb állami befektetésből, a Magyar Állampapír Pluszból - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. A kormány minden eszközzel segíteni kíván abban, hogy minden édesanya, aki szeretné, anyatejjel tudja táplálni a gyermekét – hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az anyatejes szoptatás világnapján, a Facebook-oldalán. Darabjaira hullott az ellenzéki összefogás a Pest megyei Gödön, miután a baloldali vezetés felfüggesztette a Momentumos polgármestert. A DK, az LMP és a Jobbik mellett, a Fidesz is megszavazta, hogy két hétre megvonják Balogh Csaba jogkörét. Összeöntötték az idén tízéves Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem programban a felajánlott búzát a történelmi Magyarország közepén, Szarvason. Negyedik szakasza kezdődik a 2017-ben megkezdett szabadvízi strandfejlesztéseknek, a 2030-ig zajló beruházásoknak köszönhetően több mint száz strand újulhat meg - közölte Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Matteo Salvini, a Liga és az olasz jobboldali ellenzék vezetője közösségi oldalán köszönte meg Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy kitartásra buzdította őt, miután a parlament megvonta mentelmi jogát. A moniesti román ügyészség szerint a „kifele a magyarokkal az országból!” csupán egy „magyarellenesnek vélt jelszó”, és nem minősül gyűlöletkeltésnek vagy diszkriminációra való uszításnak. Megalakult az új összetételű vajdasági tartományi képviselőház, házelnökké ismét Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét választották meg. A világon 17,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 679 439, a gyógyultaké pedig 10,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában ismét növekedett az új, bizonyítottan koronavírustól fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában 175 fertőzöttet diagnosztizáltak. Franciaországban 1346-tal, Spanyolországban 1525-tel nőtt a koronavírussal fertőzöttek napi száma. Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentette, hogy legalább két héttel elhalasztja a koronavírus-járvány elleni intézkedések szigorának enyhítését, mert ismét növekedésnek indult a fertőzöttek száma. Enyhítéseket vezetnek be Izraelben a fertőzöttek növekvő száma ellenére, mert a tudósok szerint csillapodik a járvány második hulláma, ugyanakkor a hadsereg veszi át a fertőzési láncolatok felgöngyölítésének a munkáját. Irán már nem enged be turistákat az országba a koronavírus-járvány újbóli felerősödése miatt. Ismét negatív rekordot döntött az új koronavírus-fertőzöttek száma a Fülöp-szigeteken, az ország egészségügyi minisztériuma egy nap alatt 4603 új esetet jelentett. Folytatódtak az erőszakos antirasszista tüntetések az Egyesült Államokban. Portlandban gyújtogattak, barikádokat emeltek, és kövekkel dobálták meg a rendőröket. Eközben a radikális baloldal újabb célpontot talált, egy újság szerint már a szörfözés is rasszistának számít. Az amerikai elnök közölte, hogy betiltják a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztót az Egyesült Államokban. Nem vesz tudomást a járványügyi előírásokról Jair Bolsonaro brazil elnök,hírportálok szerint járja az országot, néha védőmaszkot sem vesz fel, kezet ráz a híveivel az őt éltető tömegben, miközben alig egy hete gyógyult ki a koronavírus okozta betegségből. Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját, akinek kulcsszerepe lehetett abban, hogy a közösség a hivatalos előírásokra fittyet hányva hazudott tagjai hollétéről és gyűléseikről, hogy elkerülje a karantént. Pakisztán rakétacsapást mért egy afgán határtelepülésre, 15 ember életét vesztette, 80-an megsebesültek. Csaknem 17 milliárd forint értékű kokainszállítmányt foglalt le a rendőrség Papua Új-Guineában; a kábítószert egy nemzetközi droghálózat akarta becsempészni Ausztráliába repülőgéppel, amely azonban röviddel a felszállás után lezuhant. Fejér és Pest megyei családok csaptak össze abban a tömegverekedésben, amelyben egy ember meghalt Érden – közölte a rendőrség. Állagmegóvási munkák és egy futóverseny miatt szombat éjjel lezárják a Lánchidat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mától újra mindennap, vagyis a normál nyitvatartási rend szerint közlekedik a Zugligeti Libegő. Mintegy két és fél órás várakozási idő alakult ki délelőtt Letenyén, a magyar-horvát autópálya-átkelőn, de a párhuzamos közúti határátkelőn is egyórás várakozásra kell készülnie az autósoknak. Lance Stroll, a Racing Point kanadai pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Brit Nagydíj második szabadedzésén. A Puskás Akadémia labdarúgócsapata szerződtette a román válogatott Alexandru Balutát. Rasovszky Kristóf új csúccsal nyerte a 38. Lidl Balaton-átúszást.