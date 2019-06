A nyári szünet után dönthetnek a német szociáldemokraták új frakcióvezetőjéről

Országszerte megemlékezéseket tartanak ma a nemzeti összetartozás napja, június 4. alkalmából. Kilencvenkilenc évvel Trianon után mi, magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat: megmaradtunk! - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Együtt akarunk működni a szomszédainkkal, és aki velünk együttműködik, az jól is jár - mondta a kormányfő. Kereszténydemokrata Néppárt: nemzetünk életerejét mutatja, hogy a Kárpát-medence legnagyobb létszámú, legmeghatározóbb nemzetisége ma is a magyar. Fidesz: Magyarország azóta erősödik, amióta felismerte a nemzeti összetartozás erejét. A trianoni békeszerződés óta eltelt mintegy 100 év bizonyította, hogy az ország és a magyarság is meg akart maradni - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Megmaradásunk nagy kérdése nem az, hogy milyen határköveket gördítenek elénk, hanem hogy gyermekeinknek is magyar jövőt tervezünk-e - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. Július 12-én tartja az Országgyűlés a 2020-as költségvetés zárószavazását, ami egyben a tavaszi ülésszak utolsó napja lesz - közölte Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Az idei évhez hasonlóan jövőre is kiemelt támogatásra számíthat a nemzetpolitikai terület az Országgyűlés elé beterjesztett költségvetési javaslat szerint. Jövőre 5,78 milliárd forintot biztosítanak a pártok és alapítványaik gazdálkodására, a Pénzügyminisztérium büdzséje 577,55 milliárd forintra csökken, és tovább nő az egyházi alapintézmények működésére fordítható összeg a költségvetési javaslat szerint. 2020-ban nyugdíjemelés és nyugdíjprémium is lesz az Országgyűlés elé beterjesztett költségvetési javaslat szerint. A babaváró támogatásra több mint 20 milliárd forintot, a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására pedig 10 milliárd forintot szán a kormány jövőre - derül ki a 2020-as költségvetési törvényjavaslatból. A 2020-as költségvetés a családok támogatásának költségvetése, amelynek fókuszában a családvédelmi akcióterv végrehajtása áll - mondta Varga Mihály a parlamentben. A pénzügyminiszter a büdzsé négy fő pillérének nevezte a családok támogatásának növelését, a gazdaságvédelmi akciótervet, a tovább csökkenő adókat és a tovább bővülő biztonsági kiadásokat. Jövőre csaknem 224 milliárd forinttal emelkedik a családok támogatása, a gazdaságvédelmi akcióterv pedig mintegy 500 milliárd forintos segítséget jelent a gazdaság szereplőinek - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Összesen több mint 27 ezer család kapja vissza otthonát az Eszközkezelő felajánlásának köszönhetően - közölte Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László szerint szükség van a költségvetési stabilitásra, de legalább ekkora szükség van arra, hogy a magyar társadalmat pénzügyileg tudatos, megtakarító és pénzügyileg erős családok alkossák. A Fidesz teljes jogú tagja az Európai Néppárt parlamenti frakciójának: a választási teljesítményünk lehetővé teszi, hogy a fajsúlyos politikai bizottságokra koncentráljunk, és ezekbe delegáljunk politikusokat - mondta a Magyar Nemzetnek Szájer József. Míg a Fidesz számára a gyermekes családok támogatása az első, addig az ellenzék élén álló Gyurcsányék elvennének a gyermekes családoktól, hogy a bevándorlóknak adjanak több pénzt - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. A Demokratikus Koalíció levélben fordul az Európai Parlament frakcióvezetőihez a Magyar Tudományos Akadémia ügyében - közölte a párt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a parlamentáris diplomácia növekvő szerepéről és jelentőségéről tárgyalt Gabriela Cuevas Barronnal, az Interparlamentáris Unió elnökével. Kiemelten fontosnak nevezte a nemzetközi együttműködést a globális problémák elleni fellépésben Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Magyarországon tovább javult a közbiztonság - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén, és elmondta, 2020 januárjában is lesz fizetésemelés a rendvédelmi ágazatban. Magyarország természeti öröksége, természeti tőkéje olyan kincs, amellyel sok más európai ország nem büszkélkedhet, mert felélte az elmúlt évszázadokban - mondta Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára. A diaszpóra mára ezer szállal kötődik az anyaországhoz - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a nemzeti összetartozás napi megemlékezésen, Kanadában. Továbbra sem támogatja Manfred Weber európai bizottsági elnökségét Magyarország - nyilatkozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Die Welt konzervatív német lapnak. A három legnagyobb európai pártcsaládot képviselő uniós tagállami kormányfők pénteken Brüsszelben egyeztetnek az Európai Bizottság következő elnökének személyéről - közölte a Politico. A klímaváltozás egyre nagyobb fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra - hangsúlyozta Heiko Maas német külügyminiszter Berlinben, a Klíma és Biztonság című konferencia megnyitóján. A romániai igazságügyi népszavazáson kifejezett választói akaratnak mielőbb érvényt kell szerezni, ehhez pedig alkotmánymódosításra van szükség - jelentette ki Klaus Iohannis román államfő. Ukrajna tovább kíván haladni az euroatlanti integráció útján, az ország fontos célja a jövőbeli csatlakozás a NATO-hoz és az Európai Unióhoz - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Új minisztereket nevezett ki a lengyel elnök az EP-választás nyomán megüresedett posztokra. Csehország és a cseh érdekek elleni támadásnak minősítette Andrej Babis cseh kormányfő az Európai Bizottság könyvvizsgálói jelentését, amely összeférhetetlenséget állapított meg politikai és gazdasági tevékenysége között. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság vezetője geopolitikai kérdésekről egyeztet Brüsszelben Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével és egyben közel-keleti ügyekben illetékes főtanácsadójával - közölte az EU külügyi szolgálata. Észak-Macedónia számos téren elért jelentős eredményeivel eleget tett az EU elvárásainak, most az unió feladata, hogy teljesítse ígéretét, és megkezdje az uniós tagságról szóló csatlakozási tárgyalásokat - jelentette ki Jean-Claude Juncker. A NATO mindegyik tagországának kötelessége a GDP 2 százalékában kijelölt minimális védelmi kiadási cél teljesítése - mondta Londonban Donald Trump amerikai elnök. Nagy-Britannia szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az Egyesült Államokkal - mondta Theresa May brit miniszterelnök. Biztonsági figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államokba készülő kínai turisták számára a kínai kulturális és idegenforgalmi minisztérium. Ismét meghosszabbították Tunéziában a 2015 óta érvényben lévő rendkívüli állapotot. Autós üldözés után fogtak el egy szerb állampolgárságú embercsempészt Zágrábban, aki 33 migránssal furgonja raktérben áttörte egy autópálya-fizetőkapu sorompóját és belehajtott két rendőrautóba. Legalább 4 embert megölt és többeket megsebesített egy ámokfutó az ausztráliai Északi Terület fővárosában, Darwinban, az elkövetőt őrizetbe vették - közölte a helyi rendőrség. Hetvenhárom éves korában elhunyt Nehama Rivlin izraeli first lady, az államfő, Reuven Rivlin felesége - közölte az elnöki hivatal. Kábítószer-kereskedés gyanúja miatt letartóztatták Salgótarjánban egy család három tagját - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség. Újabb holttestet találtak a múlt szerdai dunai balesetben elsüllyedt hajóroncsnál - közölte a Terrorelhárítási Központ. A rendőrség közlése szerint a Fejér megyei Kulcsnál pedig egy dél-koreai férfi holttestét emelték ki. Közleményben fejezte ki részvétét Torstein Hagen, a Viking River Cruises elnöke a dunai hajóbaleset minden érintettjének. Rendkívül gyorsnak és szakszerűnek értékelte a szerdai dunai hajóbaleset utáni mentést Pintér Sándor belügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt. Pünkösdkor változik a vonatok közlekedési rendje: június 9-én az ünnepnapi, 10-én a vasárnapi, 11-én, kedden pedig a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Zivatarveszély miatt holnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Női vízilabda világliga szuperdöntő: Egyesült Államok - Magyarország 12:9 Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olaj KK - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 71:87; Pécsi VSK-Veolia - Egis Körmend 77:83 Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal bejutott az elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében. Poór Brigitta negyedik lett a portugáliai tereptriatlon világkupa-állomáson. A magyar férfi sakkcsapat megnyerte a Mitropa Kupát, míg a női együttes a harmadik helyen végzett.