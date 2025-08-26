Keresés

Külföld

A nukleáris energiában látja a jövőt a jobboldali olasz kormány + videó

2025. augusztus 26., kedd 15:20

Amióta az orosz gáz és olaj tiltólistára került az Európai Unióban, azóta a tagországok versenyképessége csökkent az olcsó energiahordozó hiánya miatt. Ezért az unió is nyitottabbá vált a nukleáris beruházások irányába.

  • A nukleáris energiában látja a jövőt a jobboldali olasz kormány + videó

Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

Ezen röhög az egész internet: íme Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija + videó

 Nem az a legnagyobb baj, ha Magyar Péter a budai villájából nem tudja megkülönböztetni a napraforgót a gyomnövénytől, de akkor nem kellene mezőgazdasági szakértőként nyilatkoznia, ráadásul az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága tagjaként. Kínos történelmi baki, táncikálás a Tiszán, és elbaltázott viharjelentés is szerepel a gyűjteményükben.

