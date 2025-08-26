A nukleáris energiában látja a jövőt a jobboldali olasz kormány + videó

Ezen röhög az egész internet: íme Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija + videó

Nem az a legnagyobb baj, ha Magyar Péter a budai villájából nem tudja megkülönböztetni a napraforgót a gyomnövénytől, de akkor nem kellene mezőgazdasági szakértőként nyilatkoznia, ráadásul az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága tagjaként. Kínos történelmi baki, táncikálás a Tiszán, és elbaltázott viharjelentés is szerepel a gyűjteményükben.