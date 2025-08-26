A nukleáris energiában látja a jövőt a jobboldali olasz kormány + videó
2025. augusztus 26., kedd 15:20
| Hír TV
Amióta az orosz gáz és olaj tiltólistára került az Európai Unióban, azóta a tagországok versenyképessége csökkent az olcsó energiahordozó hiánya miatt. Ezért az unió is nyitottabbá vált a nukleáris beruházások irányába.
Nem az a legnagyobb baj, ha Magyar Péter a budai villájából nem tudja megkülönböztetni a napraforgót a gyomnövénytől, de akkor nem kellene mezőgazdasági szakértőként nyilatkoznia, ráadásul az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága tagjaként. Kínos történelmi baki, táncikálás a Tiszán, és elbaltázott viharjelentés is szerepel a gyűjteményükben.
A budapesti Onyx étterem szétveréséről és újranyitásáról szóló A nagy újrakezdés című magyar dokumentumfilm kapta a Szarajevói Filmfesztivál Docu Rough Cut Boutique fejlesztési programjában a fődíjat - tájékoztatott a Nemzeti Filmintézet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Németország nem csatlakozik azokhoz a partnereihez, köztük Kanadához és Franciaországhoz, amelyek terveik szerint a közeli jövőben elismerik a palesztin államot - jelentette ki kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellár Mark Carney kanadai kormányfővel tartott tárgyalását követően.