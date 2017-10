A női európai parlamenti képviselők sem kivételek

Ők is nagyon sokszor találkoztak már szexuális zaklatással, sőt az is kiderült, hogy az Európai Parlamenten belül mindenki tudja, hogy előfordulnak hasonló esetek. Az Európai Bizottság eközben az olasz foci-szurkolókat szeretné meggyőzni arról, hogy ne zaklassák a nőket.

A szexuális zaklatásról és bántalmazásról rendeztek vitát a hollywood-i botrányok nyomán az Európai Parlamentben. Több olyan képviselő is felszólalt, akik áldozatok voltak..

19 éves voltam, amikor ez hatvan éves professzor az egyetemen egy vizsga után felkeresett és közeledett és igazából nagyon-nagyon nehezen értettem meg, hogy mi is történt. Aztán sikeresen el is felejtettem ezt az a metoo kampány nagyon sokat segített abban, hogy együttesen szabjunk határt a nők elleni erőszaknak - mondtal el Eleonora Forenza, európai parlamenti képviselő.

A vitában több mint negyvenen kértek szót, de csak öt férfi volt közöttük. Egyikük a szexizmus jellemző példájaként Donald Trumpot hozta fel.

Többről van szó itt, mint egyéni magatartásformákról. Arról van szó, hogy azokban a dimenziókban, ahol sokszor szemet hunyunk, ahogy például a mostani amerikai elnök kijelentéseit hallgatjuk, hogy ő hogy bánik a nőkkel, mit mutat ez nekünk. A megengedés klímáját, a zaklatás megengedésének kultúráját kell leküzdenünk - véli Udo Bullmann, az Európai Szocialisták képviselője.

Az Európai Parlamentben dolgozók közül többen is arról számoltak be, hogy munkaszerződésért cserébe vártak el tőlük intim együttlétet. Arra is panaszkodtak, hogy főnökeik, akik európai parlamenti képviselők, arra kérték őket, hogy prostituáltakat szervezzenek nekik. Sokszor nőket zaklattak férfiak a mosdóban, egy idősebb EP-képviselő pedig egy fiatal munkatársa előtt végzett önkielégítést. Az Európai Bizottság hamarosan tájékoztató és megelőző kampányt indít, célcsoportjuk azonban nem az urópai politikai elit.

Tíz különböző nemzeti kampányt fogunk kiemelni, például az olasz futball liga támogatását fogjuk ösztönözni és ott a szurkolók felé fogjuk közvetíteni azt, hogy a nők elnyomása elfogadhatatlan - mondta Cecilia Malmström, kereskedelempolitikáért felelős uniós biztos.

Ugyan az Európai Parlamentben ugyan évek óta van egy zaklatási ügyeket is vizsgáló testület, de még egyetlen panasz sem érkezett hozzájuk. Több képviselő azt javasolja, hogy külső bizottság foglalkozzon a parlamenti esetekkel.