A nemzetközi közösségnek támogatnia kell Kairót + videó

Szijjártó Péter kifejtette: az izraeli konfliktus miatt a nemzetközi közösségnek mindent meg kell tennie az észak-afrikai ország támogatása érdekében. Hozzátette: már világszerte érezhetők a hatásai a közel-keleti válságnak, amely akár globálissá is szélesedhet.

A tárcavezető azt is megjegyezte, hogy a gázai háború kitörése óta egyelőre sikerült megakadályozni az eszkalációt, arra azonban nincs garancia, hogy a harcok nem terjednek tovább. Szijjártó Péter megjegyezte: hogy Kairó már a háború előtt is fontos szerepet töltött be a migráció kezelésében.