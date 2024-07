A nemzetközi közösség teljes kudarcának tartja a szakértő a szerbek Koszovóba való visszatérésének folyamatát

A koszovói háború 1999-ben ért véget, miután az ENSZ Biztonsági Tanácsa meghozta 1244. számú határozatát. A dokumentum szerint Koszovó jogilag Jugoszlávia része maradt, azonban ENSZ-igazgatás és NATO-felügyelet alá került. Ezzel megindult az albán menekültek visszatérése, akiknek bosszúja a védtelenül maradt koszovói szerbeket vette célba. Több szerb kulturális-szakrális műemléket is megrongáltak, házakat romboltak le és gyilkosságok is történtek. A szerbek jelentős része végül úgy döntött, elmenekül.

