A németek tovább sürgetik a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését

Az őrült ötletnek egyre több pártolója akad, a fiatalokat akaratuk ellenére is sorkatonaságra kényszerítenék, melyet hol a védelmi képességek javításával, hol pedig az egységes Európa-tudat erősítésével magyaráznának, de az igazi ok a háborúzni kívánó Nyugat egyre fokozódó utánpótlásigénye lehet.

