A németek lerombolva szeretnék látni a krími kercsi hidat

Nem változtat az álláspontján Olaf Scholz német kancellár: továbbra sem hajlandó Taurus rakétákat küldeni Ukrajnának. Ebben a döntésében csak megerősítette, hogy az oroszok közzétették négy német katonai vezető lehallgatott beszélgetését és annak leiratát, miután a Bundeswehr magas rangú tagjai titkosítás nélküli csatornát használtak a szigorúan bizalmas beszélgetésre. A beszélgetés kiszivárgása több szempontból óriási blama a német katonai vezetés számára.

A megbeszélés – amelyre az egyik résztvevő ráadásul egy szállodából jelentkezett be – célja az volt, hogy egy prezentációt állítsanak össze Boris Pistorius német védelmi miniszter számára a Taurus rakéták ukrajnai alkalmazásáról.

A beszélgetésből kiderül, hogy a németek szeretnék lerombolva látni a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő kercsi hidat, és erre alkalmasnak is tartják a Taurusokat. Igaz, a kívánt hatás eléréséhez akár tíz-húsz rakétára is szükség lehet, és az egyik tiszt szerint még így sem biztos a siker – számol be a részletekről a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) német napilap.

A négyes azt is megvitatta, hogyan lehetne a német részvételt elrejteni vagy az ipari szereplők bevonásával kevésbé közvetlennek feltüntetni.

Vagy, ami persze szintén lehetséges, hogy az adatállományt elküldik Lengyelországba, és valahol Lengyelországban van az átadás, átvétel, és valaki autóval odahajt. És azt hiszem, hogy ezt részletesen meg kell vizsgálni, és akkor is lesznek lehetséges megoldások – vetette fel az egyik tiszt.

A felvételen szó esik arról is, hogy milyen repülőgépeket lehetne felszerelni a rakétákkal és hogyan, illetve mennyi időbe telne kiképezne az ukránokat a fegyverrendszer használatára.

