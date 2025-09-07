A németek hazaküldenék a náluk tartózkodó, katonakorú ukrán férfiakat

Megosztás itt:

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Bajorország miniszterelnöke megerősítette, hogy ellenzi a német katonák esetleges ukrajnai telepítését, és egyidejűleg egy másik lehetőséget is felvetett.

„Jelenleg nem látszik a béke. Ezért jogos megfontolni az ukránok hazaküldését, hogy garantálni tudják saját országuk biztonságát” – mondta a Rheinische Post újságnak adott interjújában.

Söder már 2024-ben is megfogalmazott hasonló gondolatot. Akkor a Münchener Merkurnak azt nyilatkozta , hogy a katonai szolgálatra kötelezett ukránokat visszaküldhetik, „ha Ukrajna kéri”. Akkor azonban nem tett konkrét javaslatokat.

A CDU/CSU párt már egy ideje vitatkozik arról is, hogyan bánjanak a katonakorú ukrán férfiakkal. Például a Junge Union (Fiatalok Uniója) elnöke, Johannes Winkel közel egy évvel ezelőtt a Welt újságban kijelentette , hogy ezeknek a férfiaknak „nem szabadna semmilyen joguk lennie a védelemhez Németországban, hanem meg kell védeniük a hazájukat”. Söder újbóli beavatkozásával a vita lendületet vesz – nemcsak politikai, hanem jogi kérdéseket is érintve. Az ukrán menekültek jelenleg különleges védelmi státuszt élveznek az Európai Unióban.

Az EU tagállamai a közelmúltban egyhangúlag megállapodtak abban, hogy 2027. március 4-ig meghosszabbítják az ukrán menekültek ideiglenes védelmét. Az orosz agressziós háború kezdete óta több mint négymillió ukrán talált védelmet az EU-ban. Az ideiglenes védelmet 2022 márciusában vezették be, hogy enyhítsék a nemzeti menekültügyi rendszerek terheit. Az érintetteknek nem kell egyedi menedékjog iránti kérelmet benyújtaniuk, és hozzáférnek a lakhatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a munkaerőpiachoz és az oktatáshoz.