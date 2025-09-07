Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 07. Vasárnap Regina napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Szélesvásznú történelem - Két emelet boldogság 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A németek hazaküldenék a náluk tartózkodó, katonakorú ukrán férfiakat

2025. szeptember 07., vasárnap 08:31 | Világgazdaság
Ukrajna Bajorország Németország Háború Ukrajnában

Bajorország fellázadt az ukránok ellen, visszaküldené őket harcolni az oroszokkal: „Garantálják a saját hazájuk biztonságát”

  • A németek hazaküldenék a náluk tartózkodó, katonakorú ukrán férfiakat

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Bajorország miniszterelnöke megerősítette, hogy ellenzi a német katonák esetleges ukrajnai telepítését, és egyidejűleg egy másik lehetőséget is felvetett. 

„Jelenleg nem látszik a béke. Ezért jogos megfontolni az ukránok hazaküldését, hogy garantálni tudják saját országuk biztonságát” – mondta a Rheinische Post újságnak adott interjújában.

Söder már 2024-ben is megfogalmazott  hasonló gondolatot. Akkor a Münchener Merkurnak azt nyilatkozta , hogy a katonai szolgálatra kötelezett ukránokat visszaküldhetik, „ha Ukrajna kéri”. Akkor azonban nem tett konkrét javaslatokat.

A CDU/CSU párt már egy ideje vitatkozik arról is, hogyan bánjanak a katonakorú ukrán férfiakkal. Például a Junge Union (Fiatalok Uniója) elnöke, Johannes Winkel közel egy évvel ezelőtt a Welt újságban kijelentette , hogy ezeknek a férfiaknak „nem szabadna semmilyen joguk lennie a védelemhez Németországban, hanem meg kell védeniük a hazájukat”. Söder újbóli beavatkozásával a vita lendületet vesz – nemcsak politikai, hanem jogi kérdéseket is érintve. Az ukrán menekültek jelenleg különleges védelmi státuszt élveznek az Európai Unióban.

Az EU tagállamai a közelmúltban egyhangúlag megállapodtak abban, hogy 2027. március 4-ig meghosszabbítják az ukrán menekültek ideiglenes védelmét. Az orosz agressziós háború kezdete óta több mint négymillió ukrán talált védelmet az EU-ban. Az ideiglenes védelmet 2022 márciusában vezették be, hogy enyhítsék a nemzeti menekültügyi rendszerek terheit. Az érintetteknek nem kell egyedi menedékjog iránti kérelmet benyújtaniuk, és hozzáférnek a lakhatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a munkaerőpiachoz és az oktatáshoz.

További híreink

Szúrós szag és idegtépő hangok? Így szabadulhatsz meg a poloskáltól!

Kötcse csendjét feldúló ellenzékiek: A Tisza Párt balhéval zavarja meg a nyugalmat + videó

Szoboszlai Dominiknak megvan a véleménye az Írország elleni meccsen történtekről

Mit rázza itt magát összevissza Lionel Messi?

Ha így takarítod a tévét, pillanatok alatt tönkremegy

Minden idők legdrágább meccse jön, de ezt így is kár lenne kihagyni

Fájó döntetlen Dublinban

Heimir Hallgrímsson: Én is panaszkodhatnék több bírói döntésre

Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

További híreink

Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Orosz–ukrán háború: kémiai veszélyről szólnak a hírek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel
2
Nawrocki megalázta az Európai Uniót, rögtön kitört a botrány
3
Rettenetes tragédiát okozott egy víziló
4
A magyar válogatott már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás góljával
5
Országos sztrájkkal akarják Macront kibillenteni pozíciójából
6
Orbán Viktor felakasztásáról fantázilált Krúbi a pénteki koncertjén + videó
7
Fájó döntetlen Dublinban
8
A Tisza Párt Kötcsén próbál taktikázni
9
Bekapcsolva maradt a mikrofon - kínos pillanat a Fehér Házban: Zuckerberg lebukott Trump előtt
10
Budai Gyula szerint Ruszin-Szendi Romulusz megfutamodott + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Rettenetes tragédiát okozott egy víziló

Rettenetes tragédiát okozott egy víziló

 Tizenegy ember eltűnt Elefántcsontpart délnyugati részén, amikor egy víziló felborította a csónakjukat a Sassandra folyón – közölte Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter szombaton.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!