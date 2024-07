A német vezetés ultimátumot adott az oroszoknak

Scholz szóvá tette azt is, hogy Oroszország is fegyvereket telepített a NATO tőszomszédságába. Hangsúlyozta: jelentős mindaz, ami Kalinyingrádban és a NATO keleti határának túloldalán, Oroszországban lett telepítve.

Szükségünk van elrettentési képességekre azonfelül, amivel már rendelkezünk, például manőverező robotrepülőgépek formájában, mégpedig nagy hatótávolságú, hagyományos hatóeszközökre is – fogalmazott. „Mindannyian azt kívánjuk, hogy ismét egy olyan világban élhessünk, ahol nagy jelentősége van a fegyverkorlátozásoknak. Most viszont arról van szó, hogy biztonságunkat a szükséges elrettentés által is szavatoljuk éppen azért, hogy ne legyen háború”– tette hozzá.

