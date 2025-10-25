Keresés

A német rémálom: 63 ezer áldozat. Ez az ára a migrációs paktumnak, amit a Tisza Párt is támogat

2025. október 25., szombat 11:10 | Hír TV

A számok hidegek és távoliak, amíg a saját bőrünkön nem érezzük a mögöttük rejlő valóságot. A német kormány most kénytelen volt nyilvánosságra hozni a 2024-es bűnügyi adatokat: 63 977 nőt ért szexuális bűncselekmény. Ez nem egy elvont statisztika. Ez több mint 63 ezer tönkretett élet, elvesztett biztonságérzet, és a félelem, hogy este már nem lehet egyedül hazamenni. Ez az, amitől a magyar kormány kerítése megvéd minket, és ez az, amiről a Tisza Párt mélyen hallgat.

  • A német rémálom: 63 ezer áldozat. Ez az ára a migrációs paktumnak, amit a Tisza Párt is támogat

A német kormány (az AfD nyomására) kénytelen volt színt vallani. Az adatok nem csupán aggasztóak, hanem egyértelműen igazolják a magyar kormány álláspontját: az ellenőrizetlen tömeges migráció és a közbiztonság romlása között közvetlen, tagadhatatlan összefüggés van.

 A német valóság számokban

Nézzük a tényeket, amiket a Junge Freiheit közölt:

  • 63 977 nő szenvedett el szexuális bűncselekményt 2024-ben.
  • Az elkövetők 35%-a külföldi, további 11%-a menedékkérő vagy oltalmazott. Vagyis az elkövetők közel fele (46%) nem német.
  • Több mint 12 600 német nő lett külföldi elkövető áldozata.

Ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy a migrációval egy olyan, a nőkkel szemben erőszakos kultúra is érkezett, amely összeegyeztethetetlen az európai normákkal. Ahogy az AfD politikusa fogalmazott: "szír és afgán elkövetők nevei bukkannak fel – olyan embereké, akik állítólag a háború elől menekültek, most viszont maguk jelentenek veszélyt."

 A magyar út: a biztonság ára a büntetés

 És itt kell megértenünk a magyar helyzetet. Amikor a magyar kormány 2015-ben kerítést épített, Brüsszelből büntetés és zsarolás volt a válasz. Amikor a kormány elutasította a kötelező migrációs paktumot – ami pontosan azt a modellt kényszerítené ránk, ami Németországot romba döntötte –, Brüsszel példátlan bírsággal sújtott minket.

A német adatok fényében a kérdés: miért fizetünk?

Azért fizetünk, hogy a lányaink és feleségeink este is biztonságban hazasétálhassanak. Azért fizetünk, hogy Budapest utcáin ne alakuljanak ki "no-go zónák". A kerítés ára a brüsszeli büntetés, cserébe viszont Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa maradt.

 A Tisza Párt és az EPP álságossága

És itt válik a német adat éles belpolitikai ténnyé. Magyar Péter Tisza Pártja büszkén csatlakozott az Európai Néppárthoz (EPP). Ez az az EPP, amely a migrációs paktum egyik fő támogatója és motorja. Ez az az EPP, amelynek vezetésével Brüsszel a "migránsgettók" kötelező felállítását erőlteti.

Hiába állítja Magyar Péter itthon, hogy ő "nem támogatja a migrációt". A tettek számítanak, nem a szavak! Mondani bármit lehet!

A Tisza Párt azzal, hogy az EPP tagja lett, egyértelműen letette a voksát a német modell mellett. Nem lehet egyszerre a migrációpárti EPP tagjának lenni és "migrációellenesnek" hazudni magunkat. A brüsszeli szavazásokon a Tisza Párt képviselői következetesen a Néppárt frakciófegyelmét követik, amely támogatja a migrációt.

Ez nem más, mint a saját választóik nyílt becsapása. A német statisztika a bizonyíték: a Tisza Párt által képviselt politika ára a nők biztonsága. A kérdés, amit fel kell tennünk: a magyar választók németországi statisztikákat akarnak látni itthon, vagy meg akarják védeni azt a biztonságot, amit a kerítés és a szuverén politika garantál?

