A német rémálom: 63 ezer áldozat. Ez az ára a migrációs paktumnak, amit a Tisza Párt is támogat

A német kormány (az AfD nyomására) kénytelen volt színt vallani. Az adatok nem csupán aggasztóak, hanem egyértelműen igazolják a magyar kormány álláspontját: az ellenőrizetlen tömeges migráció és a közbiztonság romlása között közvetlen, tagadhatatlan összefüggés van.

A német valóság számokban

Nézzük a tényeket, amiket a Junge Freiheit közölt:

63 977 nő szenvedett el szexuális bűncselekményt 2024-ben.

Az elkövetők 35%-a külföldi, további 11%-a menedékkérő vagy oltalmazott. Vagyis az elkövetők közel fele (46%) nem német.

Több mint 12 600 német nő lett külföldi elkövető áldozata.

Ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy a migrációval egy olyan, a nőkkel szemben erőszakos kultúra is érkezett, amely összeegyeztethetetlen az európai normákkal. Ahogy az AfD politikusa fogalmazott: "szír és afgán elkövetők nevei bukkannak fel – olyan embereké, akik állítólag a háború elől menekültek, most viszont maguk jelentenek veszélyt."

A magyar út: a biztonság ára a büntetés

És itt kell megértenünk a magyar helyzetet. Amikor a magyar kormány 2015-ben kerítést épített, Brüsszelből büntetés és zsarolás volt a válasz. Amikor a kormány elutasította a kötelező migrációs paktumot – ami pontosan azt a modellt kényszerítené ránk, ami Németországot romba döntötte –, Brüsszel példátlan bírsággal sújtott minket.

A német adatok fényében a kérdés: miért fizetünk?

Azért fizetünk, hogy a lányaink és feleségeink este is biztonságban hazasétálhassanak. Azért fizetünk, hogy Budapest utcáin ne alakuljanak ki "no-go zónák". A kerítés ára a brüsszeli büntetés, cserébe viszont Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa maradt.

A Tisza Párt és az EPP álságossága

És itt válik a német adat éles belpolitikai ténnyé. Magyar Péter Tisza Pártja büszkén csatlakozott az Európai Néppárthoz (EPP). Ez az az EPP, amely a migrációs paktum egyik fő támogatója és motorja. Ez az az EPP, amelynek vezetésével Brüsszel a "migránsgettók" kötelező felállítását erőlteti.

Hiába állítja Magyar Péter itthon, hogy ő "nem támogatja a migrációt". A tettek számítanak, nem a szavak! Mondani bármit lehet!

A Tisza Párt azzal, hogy az EPP tagja lett, egyértelműen letette a voksát a német modell mellett. Nem lehet egyszerre a migrációpárti EPP tagjának lenni és "migrációellenesnek" hazudni magunkat. A brüsszeli szavazásokon a Tisza Párt képviselői következetesen a Néppárt frakciófegyelmét követik, amely támogatja a migrációt.

Ez nem más, mint a saját választóik nyílt becsapása. A német statisztika a bizonyíték: a Tisza Párt által képviselt politika ára a nők biztonsága. A kérdés, amit fel kell tennünk: a magyar választók németországi statisztikákat akarnak látni itthon, vagy meg akarják védeni azt a biztonságot, amit a kerítés és a szuverén politika garantál?