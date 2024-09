A német kormány a solingeni támadás után beterjesztette a kitoloncolások felgyorsítását

Erre a veszélyre is felhívta a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök az Olaszországban idén 50. alkalommal megrendezett Cernobbiói Fórumon. A kormányfő – mint az lapunk szombaton megírta – rámutatott arra, hogy két probléma van. Az egyik, hogy az EU egy békestruktúra, de most háború dúl a szomszédunkban, a másik pedig a migráció, amely egyre jobban szétzilálja az uniót. A migrációval kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott, sokkal jobb lenne kimaradási lehetőséget biztosítani azoknak az országoknak, amelyek nem szeretnék követni a közös migrációs politikát, mint kényszeríteni őket, hogy összefogjanak és az egész európai struktúrát szétfeszítsék a konfliktusok.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.