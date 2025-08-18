Keresés

Külföld

A német főváros most éri el erkölcsi mélységét

2025. augusztus 18., hétfő 20:34 | Magyar Nemzet

Berlin városa – az adófizetők pénzéből – támogat egy nyári drag fesztivált, amelyen nőknek öltözött férfiak erotikus showkra invitálnak és a programra gyerekeket is várnak.

  • A német főváros most éri el erkölcsi mélységét

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

A „Queens & Flowers” nevű rendezvényre augusztus 23-án kerül sor a berlini botanikus kertben. A rendezvényt a berlini szenátus gazdasági- és energiaügyi hivatala támogatja, amint az a rendezvény reklámplakátjaiból is kiderült.

A rendezvényen van egy olyan program is, amely kifejezetten gyerekeknek szól. A hirdetések szerint ezen a programon részt vesz a „Tessa Testicle” nevű drag queen, akinek Instagram-oldalán merész fotók találhatóak – számolt be róla a V4NA.

A botanikus kert weboldalán a következő szöveg olvasható: A népszerű drag queen olvasóórán (15.30-tól) a fekvőpázsiton, drag queenek olvasnak fel gyerekkönyvekből, családi vezetések lesznek az üvegházakban, valamint interaktív programok gyerekeknek és még sok más. A plakátokon több helyen is felhívják a figyelmet arra, hogy „gyerekeknek” szóló programok lesznek, ahogyan az ott szó szerint szerepel. Felettük a nyári fesztiválon részt vevő drag előadók nevei olvashatók.

Az ügy és a rendezvény hatalmas felháborodást váltott ki. A közösségi oldalakon a rendezvénynek helyszínt adó botanikus kertet és a berlini városvezetést is élesen bírálták. Julian Reichert német médiaszemélyiség államilag finanszírozott pedofíliának minősítette az ügyet, Kai Wegner polgármestert pedig felszólította, hogy fejezze be ezt az undorító őrületet. „Ez bűn” – írta posztjában Julian Reichert.

Az eredeti cikkhez mellékelt videó IDE KATTINTVA érhető el.

Fotó: Shutterstock

 

 

